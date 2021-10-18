Невестка Кернеса на фоне Кремля "наехала" на украинцев: что о ней известно

После скандала женщина закрыла страницы в соцсети, где появилась неудачная шутку про бандеровцев

Основательница компании здорового питания YARO Юлия Привалова оскандалилась после того, как на ее странице появилось сначала фото на фоне Кремля (РФ), а затем неудачная шутка про бандеровцев. В сети уже заговорили, что бизнесвумен "похоронила свою компанию".

Все, что известно об этой ситуации, узнал "Телеграф".

Так, в Instagram появилось фото, на котором Юлия и ее муж Даниил Привалов — сын Геннадия Кернеса — весело улыбаются на фоне Кремля на Красной площади в самом центре Москвы (РФ).

Один из пользователей сети написал под публикацией комментарий: "Сепары", после чего Привалова оставила анекдот про бандеровцев:

"Встречаются как-то два бандеровцы, один другому говорит:

- А я москалям гадость сделал.

- Какую?

- А я им на Красной площади нас**л.

- И что, они тебе ничего не сделали?

- Да я по-тихому, в штаны".

Скриншот с Instagram Юлии Приваловой

Кто такая Юлия Привалова?

Для понимания ситуации следует отметить, что Юлия Привалова — дочь действующего мэра города Сокиряны Черновицкой области Василия Козака. Ее брат — народный депутат Владимир Козак, который прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Кроме того, Юлия Привалова — основатель известного в Украине сервиса доставки здоровой пищи YARO, продукцию которого продают во многих супермаркетах. А еще Привалова имеет 2 заведения общественного питания в Киеве — YARO Healthy Point и YARO Healthy Cafe Lipki.

Добавим, что муж Юлии Приваловой — Даниил — является сыном умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса. В 2020 году Даниил Привалов возглавил закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Зион", уставный фонд которого составляет 135 миллионов гривен.

Данные с сайта YARO

К слову, после критики к публикации Приваловой в Instagram она сразу удалила комментарий с шуткой про бандеровцев, а впоследствии и вовсе закрыла свой аккаунт.

Сейчас страница Юлии Приваловой в Instagram выглядит так

В сети фото невестки Кернеса на фоне Кремля без внимания также не оставили. В частности, после того как об инциденте написал волонтер и общественный деятель Виталий Дайнега, в комментариях к сообщению на Юлию Привалову посыпалось множество критики.

Пользователи писали, что таким образом она "похоронила" свой бизнес. Еще один пользователь назвал неудачную шутку про бандеровцев "самооправдывающей". Кроме того, граждане начали призывать крупные украинские супермаркеты прекратить продавать продукцию ее торговой марки.

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, словесная перепалка разгорелась между журналистами Аркадием Бабченко и Олесей Бацман. Причиной ссоры стал Моргенштерн и его предложение назвать интервью с Дмитрием Гордоном — "Гордон и Г *** н".