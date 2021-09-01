Бабченко наехал на Гордона из-за Моргенштерна: пришлось вмешаться жене
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Перепалка журналистов длилась недолго
Скандальный российский рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, предложил назвать свое интервью Дмитрию Гордону "Гордон и Го***н". После этого журналист Аркадий Бабченко съязвил и предложил так называть "любое интервью Дмитрия Ильича". Ему ответила Алеся Бацман.
Дискуссия журналистов разгорелась поздно вечером во вторник, 31 августа, в соцсети Facebook.
Сначала Алеся Бацман разместила на своей странице публикацию, в которой шла речь о предложении Моргенштерна назвать интервью "Гордон и Го**он".
На этот пост отреагировал Аркадий Бабченко.
"А вот категорически поддерживаю. Универсальное название. Для любого интервью Дмитрия Ильича. Товарный знак, практически", — написал журналист.
Жена Дмитрия Гордона незамедлительно ответила на "выпад" Бабченко в сторону ее мужа.
"Аркадий, спасибо! Чтобы ваши пальцы никогда не уставали! А то последнее время вы как-то редко о нас пишете((", — написала Алеся Бацман.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Моргенштерн назвал Путина "отличным мужиком" и рассказал, чтобы сделал на его месте став президентом России. Кроме того, российский рэпер заявил, что Украина лучше РФ, но жить он хочет в своей стране.
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