Бабченко наехал на Гордона из-за Моргенштерна: пришлось вмешаться жене

Перепалка журналистов длилась недолго

Скандальный российский рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, предложил назвать свое интервью Дмитрию Гордону "Гордон и Го***н". После этого журналист Аркадий Бабченко съязвил и предложил так называть "любое интервью Дмитрия Ильича". Ему ответила Алеся Бацман.

Дискуссия журналистов разгорелась поздно вечером во вторник, 31 августа, в соцсети Facebook.

Сначала Алеся Бацман разместила на своей странице публикацию, в которой шла речь о предложении Моргенштерна назвать интервью "Гордон и Го**он".

На этот пост отреагировал Аркадий Бабченко.

"А вот категорически поддерживаю. Универсальное название. Для любого интервью Дмитрия Ильича. Товарный знак, практически", — написал журналист.

Жена Дмитрия Гордона незамедлительно ответила на "выпад" Бабченко в сторону ее мужа.

"Аркадий, спасибо! Чтобы ваши пальцы никогда не уставали! А то последнее время вы как-то редко о нас пишете((", — написала Алеся Бацман.

Перепалка Бацман и Бабченко

Как сообщал "Телеграф" ранее, Моргенштерн назвал Путина "отличным мужиком" и рассказал, чтобы сделал на его месте став президентом России. Кроме того, российский рэпер заявил, что Украина лучше РФ, но жить он хочет в своей стране.