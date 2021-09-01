Рус

Бабченко наїхав на Гордона через Моргенштерна: довелося втрутитися дружині

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Дмитро Гордон і Моргенштерн Новина оновлена 01 вересня 2021, 09:44
Дмитро Гордон і Моргенштерн

Перепалка журналістів тривала недовго

Скандальний російський репер Алішер Валєєв, більш відомий як Моргенштерн, запропонував назвати своє інтерв’ю Дмитру Гордону "Гордон і Го***н". Після цього журналіст Аркадій Бабченко пожартував і запропонував так називати "будь-яке інтерв’ю Дмитра Ілліча". Йому відповіла Олеся Бацман.

Дискусія журналістів розгорілася пізно ввечері у вівторок, 31 серпня, у соцмережі Facebook.

Спочатку Олеся Бацман розмістила на своїй сторінці публікацію, у якій йшлося про пропозицію Моргенштерна назвати інтерв’ю "Гордон і Го**він".

На цей пост відреагував Аркадій Бабченко.

"А ось категорично підтримую. Універсальне назва. Для будь-якого інтерв’ю Дмитра Ілліча. Товарний знак, практично", — написав журналіст.

Дружина Дмитра Гордона негайно відповіла на "випад" Бабченко в сторону її чоловіка.

"Аркадій, спасибі! Щоб ваші пальці ніколи не втомлювалися! А то останнім часом ви якось рідко про нас пишете ((", — написала Олеся Бацман.

 

Перепалка Бацман і Бабченко
Перепалка Бацман і Бабченко

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Моргенштерн назвав Путіна "відмінним мужиком" і розповів, щоб зробив на його місці ставши президентом Росії. Крім того, російський репер заявив, що Україна краще РФ, але жити він хоче в своїй країні.

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