Секрет не в наркотиках: Моргенштерн рассказал, как похудел на 25 килограммов

Ранее парень весил почти 100 кг

Скандально известный исполнитель Алишер Моргенштерн открыл секрет своего серьезного похудения за короткие сроки.

Об этом он разоткровенничался в интервью Дмитрию Гордону.

Отметим, что ранее Алишер уже высказывался о похудении в интервью Юрию Дудю, но не раскрывал детали.

Сейчас же он признал, что его максимальным весом было 97 килограммов, и набор веса произошел из-за заедания стресса и негативного настроения.

На данный момент Моргенрштерн весит 72 кг. Похудение проходило без спорта, просто исполнитель в один момент решил питаться правильно и разбирать, что можно есть, а что лучше не стоит.

Так, он ввел ограничения в 1800 ккал в день, при этом, ел только сложные углеводы и только по утрам. Лучшими углеводами Алишер назвал перловку и гречку.

Кроме того, он рассказал, что пьет очень много воды, в среднем по 4 литра в день.

Как сообщал "Телеграф", ранее Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за добавления его в "черный список" артистов.