Секрет не в наркотиках: Моргенштерн розповів, як схуд на 25 кілограмів

Раніше хлопець важив майже 100 кг

Скандально відомий виконавець Алішер Моргенштерн відкрив секрет свого серйозного схуднення за короткі терміни.

Про це він розговорився в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Відзначимо, що раніше Алішер вже висловлювався про схуднення в інтерв’ю Юрію Дудю, але не розкривав деталі.

Зараз же він визнав, що його максимальною вагою було 97 кілограмів, і набір ваги стався через заїдання стресу і негативного настрою.

На даний момент Моргенрштерн важить 72 кг. Схуднення проходило без спорту, просто виконавець в один момент вирішив харчуватися правильно і розбирати, що можна їсти, а що краще не варто.

Так, він ввів обмеження в 1800 ккал в день, при цьому, їв тільки складні вуглеводи і тільки вранці. Кращими вуглеводами Алішер назвав перловку і гречку.

Крім того, він розповів, що п’є дуже багато води, в середньому по 4 літри в день.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Моргенштерн подав до суду на СБУ через додавання його в "чорний список" артистів.