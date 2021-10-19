Підсумки дня 19 жовтня: рекорд смертності від COVID-19, відставка міністра екології

Вечірній дайджест головних новин 19 жовтня.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок вівторка, 19 жовтня, зафіксували 15579 нових випадків коронавірусу, що на 6 тисяч більше, ніж добою раніше. При цьому смертність від COVID-19 в країні досягла історичного максимуму.

У зв’язку з погіршенням епідобстановки в Україні в уряді поставили мету прищеплювати в тиждень не менше 1,5 млн осіб.

Міністр Абрамовський подав у відставку

Роман Абрамовський

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив журналістам, що міністр навколишнього середовища Роман Абрамовський написав заяву про складання повноважень.

В Україні обрали першим віцеспікером главу "Слуги народу"

Олександр Корнієнко

У вівторок, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду першого віцеспікера Верховної Ради глави пропрезидентської партії "Слуга народу" Олександра Корнієнко. Дане рішення підтримали 256 депутатів.

Невістка Кернеса поплатилася за невдалий жарт про українців

Юлія Привалова

Фотографія на тлі Кремля (РФ) і невдалий жарт про бандерівців завершилися для засновниці компанії здорового харчування YARO Юлії Привалової відмовою від її продукції з боку мережі "Сільпо", маркетплейса "Розетка" і кафе Idealist.

Марія Гонта померла від COVID-19

Марія Гонта

Заслужена артистка України Марія Гонта померла від ускладнень коронавірусу. Їй було 83 роки.