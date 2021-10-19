Міністр Абрамовський подав у відставку — інформація "Телеграфа" підтвердилася

У керівній фракції не сумніваються, що голоси за відставку міністра будуть знайдені.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив журналістам, що міністр навколишнього середовища Роман Абрамовський написав заяву про складання повноважень. Про те, що Абрамовський покине свій пост "Телеграфу" раніше повідомляли джерела у Верховній Раді.

Арахамія стверджує, що бачив заяву на власні очі, коли заходив до спікера парламенту. При цьому він не уточнив, чому Абрамовський вирішив покинути пост міністра.

"За власним бажанням. Треба його питати", — сказав він.

Арахамія вважає, що в Раді знайдеться достатня кількість голосів на підтримку цього рішення.

За словами нардепа, головною претензією до Абрамовського став високий рівень корупції в екологічних інспекціях в регіонах.

Разом з тим він підкреслив, що поки кандидата на цей пост у "СН" немає, хоча співбесіди проходили. Заміна міністра, вважає він, буде затверджена за 7-10 днів, а до тих пір виконувати обов’язки буде людина, що буде призначена Кабміном.

Абрамовський займає цей пост з червня 2020 року, а до цього був заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

"Телеграфу" про його підготовку відставки стало відомо ще в кінці вересня. За словами джерел, роботою Абрамовського були дуже незадоволені в Офісі президента.

Крім того, в "Слугу народу" говорили, що до відставки готують також міністра аграрної політики Романа Лещенко.