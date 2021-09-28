У «Слузі народу» хочуть звільнити ще одного міністра — джерело

У найближчі тижні свій пост може покинути міністр екології

У «Слузі народу» в найближчі тижні хочуть звільнити міністра екології Романа Абрамовського. Про це повідомили джерела «Телеграфа» в депутатському корпусі.

«Його внесли в список, піде з поста вже в найближчі тижні, їм теж незадоволені в ОП», — прокоментувало джерело, знайоме з ситуацією.

Крім Абрамовського, як раніше вже писав «Телеграф», на вихід підуть міністри соціальної політики Марина Лазебна, міністр оборони Андрій Таран і віцепрем'єр Олег Уруський. А ось з відставкою міністра культури Олександра Ткаченка вирішили почекати.

За словами джерел в партії «СН», такі рішення приймає Офіс президента.

«З "рядовими"депутатами ніхто не радиться. Тільки глави комітетів можуть брати участь, глава фракції Арахамія теж приймає рішення. А інших зазвичай ставлять перед фактом, що треба відправити у відставку ось таких депутатів і показують список», — говорить співрозмовник «Телеграфа».

Раніше, в інтерв’ю «Телеграфу» глава партії Олександр Корнієнко розповів, що заміна міністрів раз на рік — нормальна практика, а з депутатами партійне керівництво радиться щодо кандидатів.