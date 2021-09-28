В «Слуге народа» хотят уволить ещё одного министра - источник

В ближайшие недели свой пост может покинуть министр экологии

В «Слуге народа» в ближайшие недели хотят уволить министра экологии Романа Абрамовского. Об этом сообщили источники «Телеграфа» в депутатском корпусе.

«Его внесли в список, уйдёт с поста уже в ближайшие недели, им тоже недовольны в ОП», — прокомментировал источник, знакомый с ситуацией.

Кроме Абрамовского, как ранее уже писал «Телеграф», на выход пойдут министры социальной политики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран и вице-премьер Олег Уруский. А вот с отставкой министра культуры Александра Ткаченко решили повременить.

По словам источников в партии «СН», такие решения принимает Офис президента.

«С «рядовыми» депутатами никто не советуется. Только главы комитетов могут участвовать, глава фракции Арахамия тоже принимает решения. А остальных обычно ставят перед фактом, что надо отправить в отставку вот таких депутатов и показывают список», — говорит собеседник «Телеграфа».

Ранее, в интервью «Телеграфу» глава партии Александр Корниенко рассказал, что замена министров раз в год — нормальная практика, а с депутатами партийное руководство советуется относительно кандидатов.