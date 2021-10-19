Міністр екології Абрамовський покине свій пост вже на цьому тижні — джерело

Причиною звільнення називають корупцію у відомстві

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський, як ми і писали раніше, незабаром позбудеться своєї посади. Це повинно відбутися вже на поточному тижні і більше того — його не звільнять, а він піде сам.

Про це розповіли "Телеграфу" джерела, знайомі з ситуацією.

"Він, ймовірно, напише за власним (бажанням — ред.)", — сказав співрозмовник.

За його словами, причина звільнення Абрамовського — "корупція в екоінспекції".

Побічно інформацію про звільнення Абрамовського з посади міністра екології підтвердив в коментарі "Телеграфу" в понеділок, 18 жовтня, ввечері після засідання фракції "Слуга народу" перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

Так, відповідаючи на запитання, чи не обговорювалися на засіданні фракції питання звільнення міністрів, він відповів негативно, однак додав: "Давайте дочекаємося новин, може, якісь міністри на цьому тижні виявлять якісь свої бажання".

Варто відзначити, що безпосередньо цю фразу інтерпретувати як підтвердження інформації про звільнення Абрамовського не можна, але погодьтеся — аж надто слова політика добре корелюють з інформацією, отриманою нами від джерела.

Окрім того, розмови про звільнення Романа Абрамовського ведуться вже досить давно.

Так, ще на початку місяця, після засідання фракції "Слуги народу" в Трускавці, джерело "Телеграфа" в партії розповіло, що "на вихід" готують Абрамовського, а також його тезку — міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенко.

Роман Абрамовський очолює Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів з 19 червня 2020 року. До цього він займав посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.