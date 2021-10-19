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Министр экологии Абрамовский покинет свой пост уже на этой неделе - источник

Автор
Дмитрий Ищенко
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Роман Абрамовский вскоре покинет должность министра
Роман Абрамовский вскоре покинет должность министра

Причиной увольнения называют коррупцию в ведомстве

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, как мы и писали ранее, вскоре лишится своего поста. Это должно произойти уже на текущей неделе и более того — его не уволят, а он уйдет сам.

Об этом рассказали "Телеграфу" источники, знакомые с ситуацией.

"Он, вероятно, напишет по собственному (желанию — ред.)", — сказал собеседник.

По его словам, причина увольнения Абрамовского — "коррупция в экоинспекциях".

Косвенно информацию об увольнении Абрамовского с должности министра экологии подтвердил в комментарии "Телеграфу" в понедельник, 18 октября, вечером после заседания фракции "Слуга народа" первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Так, отвечая на вопрос, не обсуждались ли на заседании фракции вопросы увольнения министров, он ответил отрицательно, однако добавил: "Давайте дождемся новостей, может, какие-то министры на этой неделе изъявят какие-то свои желания".

Стоит отметить, что напрямую эту фразу интерпретировать как подтверждение информации об увольнении Абрамовского нельзя, но согласитесь — уж больно слова политика хорошо коррелируют с информацией, полученной нами от источника.

Кроме того, разговоры об увольнении Романа Абрамовского ведутся уже довольно давно.

Так, еще в начале месяца, после заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце, источник "Телеграфа" в партии рассказал, что "на выход" готовят Абрамовского, а также его тезку — министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Роман Абрамовский возглавляет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с 19 июня 2020 года. До этого Абрамовский занимал должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Теги:
#Кабинет Министров #Кабмин #Увольнение #Министр #Роман Абрамовский #Минэкологии и природных ресурсов
Роман Абрамовский вскоре покинет должность министра
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