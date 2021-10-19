Министр Абрамовский подал в отставку — информация "Телеграфа" подтвердилась

В правящей фракции не сомневаются, что голоса за отставку министра будут найдены.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам, что министр окружающей среды Роман Абрамовский написал заявление о сложении полномочий. О том, что Абрамовский покинет свой пост "Телеграфу" ранее сообщали источники в Верховной Раде.

Арахамия утверждает, что видел заявление собственными глазами, когда заходил к спикеру парламента. При этом он не уточнил, почему Абрамовский решил покинуть пост министра.

"По собственному желанию. Надо его спрашивать", — сказал он.

Арахамия считает, что в Раде найдется достаточное количество голосов в поддержку этого решения.

По словам нардепа, главной претензией к Абрамовскому стал высокий уровень коррупции в экологических инспекциях в регионах.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока кандидата на этот пост у "СН" нет, хотя собеседования проходили. Замена министра, считает он, будет утверждена за 7-10 дней, а до тех пор исполнять обязанности будет человек назначенный Кабмином.

Абрамовский занимает этот пост с июня 2020 года, а до этого был заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

"Телеграфу" о его готовящейся отставке стало известно еще в конце сентября. По словам источников, работой Абрамовского были очень недовольны в Офисе президента.

Кроме того, в "Слуге народа" говорили, что к отставке готовят также министра аграрной политики Романа Лещенко.