Рус

Заслужена артистка України Марія Гонта померла від COVID-19

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
57
Марія Гонта зіграла за своє життя понад 100 ролей Новина оновлена 19 жовтня 2021, 08:49
Марія Гонта зіграла за своє життя понад 100 ролей

Знаменита українська артистка не змогла впоратися з наслідками коронавірусної інфекції.

Заслужена артистка України Марія Гонта померла від ускладнень коронавірусу. Їй було 83 роки.

Про це повідомляє журналіст Олег Вергеліс в своєму Facebook і видання Zaxid.net.

Як повідомляє ЗМІ з посиланням на знайомих артистки, вона боролася з вірусом протягом кількох тижнів. Як зазначив журналіст Олег Вергеліс, Гонта "не поборола епідеміологічну чуму нового часу".

Артистку поховають 19 жовтня
Артистку поховають 19 жовтня

Похорон заслуженої артистки України пройдуть 19 жовтня о 12:00 в каплиці при церкві Михайла на вул. 15 квітня в Тернополі.

Марія Гонта трудилася в тернопільському театрі
Марія Гонта трудилася в тернопільському театрі

Хто така Марія Гонта

Марія Гонта народилася в 1937-му році в Рівненській області. У 1979 році була удостоєна звання Заслужена артистки УРСР. У 2004 році Марія Гонта отримала звання заслуженої артистки України.

Марія Гонта зіграла понад 100 ролей, серед яких: Маруся Чурай ( "Дівчина з легенди" Л. Забашти), Катерина ( "Не судилось", М. Старицького), Оксана, Одарка ( "Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Артемовського) і багато інших.

В останні роки артистка працювала в Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Відзначимо, що 19 жовтня число смертей від COVID-19 в Україні досягло історичного максимуму: за день померли 538 осіб.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Москві у віці 88-ми років померла "український соловейко" Бела Руденко. Вона тяжко хворіла останнім часом.

Теги:
#Співачка #Артистка #Коронавірус
Свіже зведення по COVID-19 в Україні
Україна
В Україні кількість смертей від COVID-19 досягла історичного максимуму
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Свіже зведення по COVID-19 в Україні
В Україні кількість смертей від COVID-19 досягла історичного максимуму
Дата публікації
Категорія
Роман Абрамовський незабаром покине посаду міністра
Міністр екології Абрамовський покине свій пост вже на цьому тижні — джерело
Дата публікації
Категорія
Поліція
Знайдений мертвим брат екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився два місяці тому: відомі деталі
Дата публікації
Категорія
Багато українців вже хочуть увімкнення централізованого опалення
Опалювальний сезон-2021 в Україні вже почався: коли і де потеплішають батареї найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Глава бюджетного комітету ВРУ Юрій Арістов
Глава бюджетного комітету Юрій Арістов: Моя задача — охороняти бюджет, а не роздавати. Але дехто все одно за цим приходить