Заслужена артистка України Марія Гонта померла від COVID-19

Знаменита українська артистка не змогла впоратися з наслідками коронавірусної інфекції.

Заслужена артистка України Марія Гонта померла від ускладнень коронавірусу. Їй було 83 роки.

Про це повідомляє журналіст Олег Вергеліс в своєму Facebook і видання Zaxid.net.

Як повідомляє ЗМІ з посиланням на знайомих артистки, вона боролася з вірусом протягом кількох тижнів. Як зазначив журналіст Олег Вергеліс, Гонта "не поборола епідеміологічну чуму нового часу".

Артистку поховають 19 жовтня

Похорон заслуженої артистки України пройдуть 19 жовтня о 12:00 в каплиці при церкві Михайла на вул. 15 квітня в Тернополі.

Марія Гонта трудилася в тернопільському театрі

Хто така Марія Гонта

Марія Гонта народилася в 1937-му році в Рівненській області. У 1979 році була удостоєна звання Заслужена артистки УРСР. У 2004 році Марія Гонта отримала звання заслуженої артистки України.

Марія Гонта зіграла понад 100 ролей, серед яких: Маруся Чурай ( "Дівчина з легенди" Л. Забашти), Катерина ( "Не судилось", М. Старицького), Оксана, Одарка ( "Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Артемовського) і багато інших.

В останні роки артистка працювала в Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Відзначимо, що 19 жовтня число смертей від COVID-19 в Україні досягло історичного максимуму: за день померли 538 осіб.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Москві у віці 88-ми років померла "український соловейко" Бела Руденко. Вона тяжко хворіла останнім часом.