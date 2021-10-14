У Москві померла велика оперна співачка Бела Руденко: чому її називали "українським соловейком"

Бела Руденко удостоїлася звання народної артистки в 27 років.

Відома оперна співачка родом з України Бела Руденко померла у Москві на 89-му році життя.

Про це повідомив російський музичний критик Андрій Плахов на сторінці в Фейсбук.

За словами рідних співачки, в останні роки вона тяжко хворіла.

Чому Белу Руденко називали "українським соловейком"

Бера Руденко отримала звання народної артистки в 27 років. Вона стала єдиною за всю радянську історію вітчизняної культури співачкою, яка отримала це почесне звання в такому юному віці. Ще будучи студенткою Белла Руденко, яка народилася в Антрациті Луганської області, почала виступати в Одеському театрі опери та балету. Пізніше вона стала солісткою Київського театру опери і балету імені Тараса Шевченка, де виконувала провідні партії Наташі Ростової в опері "Війна і мир", Джільди в опері "Ріголетто", Віолетти в "Травіаті" та інші.

З гастролями юної українки довелося об’їхати весь світ, і всюди її супроводжували захоплені відгуки музичних критиків. У 1973-1988 рр Руденко стала солісткою Великого театру в Москві.

У 2010-му році на спеціалізованій сайті про оперних артистів Orpheus вийшла велика стаття під назвою "Бела Руденко. Український соловей", в якій детально роз’яснюють біографія видатної українки і її творчий шлях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові в 82 роки померла внучата племінниця Івана Франка.