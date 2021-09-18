У Львові померла внучата племінниця Івана Франка
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У 1992 році онука брата Івана Франка створила музей в його честь.
У Львові у віці 82 років померла онука рідного брата Івана Франка та професорка кафедри етнології, докторка історичних наук Оксана Франко.
Про це в суботу, 18 вересня, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Родичка відомого українського письменника пропрацювала у Львівському національному університеті імені Івана Франка приблизно 30 років. Вона була професоркою на історичному факультеті та учасницею Національного товариства імені Тараса Шевченка.
Оксана Франко — онука Онуфрія Яковича Франка, тобто рідного брата українського письменника, в честь якого у Львові і назвали університет. Покійна віддала у 1992 році свій спадковий будинок у Калуші, аби там організувати Музей імені Івана Франка.
Оксана Франко написала більше ніж 200 наукових, методичних і науково-популярних праць. Також вона є авторкою розділів у вишівських підручниках з етнології, енциклопедичних виданнях.
Покійна професорка мала також багато урядових нагород і була широко шанованою у місті Калуші.
Мер Львова Андрій Садовий поспівчував родичам померлої науковиці та відзначив її вклад у науку.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що лише через рік після смерті матері Андрія Данилка, він про це розповів публіці — співак не хотів афішувати своє горе.
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