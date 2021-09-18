Во Львове умерла внучатая племянница Ивана Франко

В 1992 году внучка брата Ивана Франко создала музей в его честь.

Во Львове в возрасте 82 лет умерла внучка родного брата Ивана Франко и профессор кафедры этнологии, доктор исторических наук Оксана Франко.

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Родственница известного украинского писателя проработала в Львовском национальном университете имени Ивана Франко примерно 30 лет. Она была профессором на историческом факультете и участницей Национального общества имени Тараса Шевченко.

Оксана Франко — внука Онуфрия Франко, то есть родного брата украинского писателя, в честь которого во Львове и назвали университет. Покойная отдала в 1992 году свой наследственный дом в Калуше, чтобы там организовать Музей имени Ивана Франко.

Оксана Франко написала более 200 научных, методических и научно-популярных работ. Также она является автором разделов в вузовских учебниках по этнологии, энциклопедических изданиях.

Покойная профессор имела также много правительственных наград и была широко уважаемой в городе Калуше.

Мэр Львова Андрей Садовый посочувствовал родственникам умершего науковца и отметил ее вклад в науку.

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