У Андрія Данилка померла матір — артист приховував це рік

Артист не хотів повідомляти про своє горе публіці.

У народного артиста України Андрія Данилка, який виступає в сценічному амплуа Вєрки Сердючки, померла матір. Трагедія в родині артиста сталася ще рік тому, але він вважав за краще приховувати це від публіки.

Данилко не хотів афішувати свій траур на публіці, повідомляється в програмі "Вікріття.Післямова".

Як розповіли, сусіди мами Андрія Данилка, які жили разом з нею в селі під Полтавою, вона померла рік тому. Жінці було 83 роки.

Андрій Данилко з мамою Світланою

"Я знала про це. Мені Андрій написав: " Померла мама ", — розповіла бек-вокалістка колективу Вєрки Сердючки Олена Романовська.

За словами співака EL.Кравчука, який дружить з Данилком, артист приїжджав в село на похорон матері. Данилко відвідав службу в церкві в її селі. Як зазначає EL.Кравчук, у Данилка з матір’ю були прекрасні стосунки.

Відзначимо, що мама Андрія Данилка Світлана Іванівна двічі була заміжня. Андрій — її третя дитина. Жінка жила в селі Клименки Полтавської області. Вона займалася своїм городом і господарством, а в Київ до сина переїжджати не хотіла. Батько Андрія Данилка помер від раку легенів, коли хлопчикові було всього 7 років.

Нагадаємо, що влітку 2021 року з’явилася інформація про серйозні проблеми зі здоров’ям в Андрія Данилка. Продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін розповів, що на тлі складного графіка у артиста стався серйозний гормональний збій, він став погано спати. Співак раніше і сам неодноразово скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Пізніше сам Данилко коментував, що серйозних проблем зі здоров’ям у нього немає, він відчуває себе добре, а його діагноз — це вік.