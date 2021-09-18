У Андрея Данилко умерла мама - артист скрывал это год

Артист не хотел сообщать о своем горе публике.

У народного артиста Украины Андрея Данилко, который выступает в сценическом амплуа Верки Сердючки, умерла мать. Трагедия в семье артиста произошла еще год назад, но он предпочитал скрывать это от публики.

Данилко не хотел афишировать свой траур на публике, сообщается в программе "Викриття.Післямова".

Как рассказали, соседи мамы Андрея Данилко, которые жили вместе с ней в селе под Полтавой, она умерла год назад. Женщине было 83 года.

Андрей Данилко с мамой Светланой

"Я знала об этом. Мне Андрей написал: "Умерла мама", — рассказала бэк-вокалистка коллектива Верки Сердючки Елена Романовская.

По словам певца EL.Кравчука, который дружит с Данилко, артист приезжал в село на похороны матери. Данилко посетил службу в церкви в ее селе. Как отмечает EL.Кравчук, у Данилко с матерью были прекрасные отношения.

Отметим, что мама Андрея Данилко Светлана Ивановна дважды была замужем. Андрей — ее третий ребенок. Женщина жила в селе Клименки Полтавской области. Она занималась своим огородом и хозяйством, а в Киев к сыну переезжать не хотела. Отец Андрея Данилко умер от рака легких, когда мальчику было всего 7 лет.

Напомним, что летом 2021 года появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем у Андрея Данилко. Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин рассказал, что на фоне сложного графика у артиста случился серьезный гормональный сбой, он стал плохо спать. Певец ранее и сам неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем.

Позднее сам Данилко комментировал, что серьезных проблем со здоровьем у него нет, он чувствует себя хорошо, а его диагноз — это возраст.