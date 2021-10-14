В Москве умерла великая оперная певица Бэла Руденко: почему ее называли "украинским соловьем"

Бэла Руденко удостоилась звания народной артистки в 27 лет.

Известная оперная певица родом из Украины Бэла Руденко умерла в Москве на 89-м году жизни.

Об этом сообщил российский музыкальный критик Андрей Плахов на странице в Фейсбук.

По словам родных певицы, в последние годы она тяжело болела.

Почему Бэлу Руденко называли "украинским соловьем"

Бэра Руденко получила звание народной артистки в 27 лет. Она стала единственной за всю советскую историю отечественной культуры певицей, которая получила это почетное звание в столь юном возрасте. Еще будучи студенткой Бэлла Руденко, родившаяся в Антраците Луганской области, начала выступать в Одесском театре оперы и балета. Позднее она стала солисткой Киевского театра оперы и балета имени Тараса Шевченко, где исполняла ведущие партии Наташи Ростовой в опере "Война и мир", Джильды в опере "Риголетто", Виолетты в "Травиате" и другие.

С гастролями юной украинке довелось объехать весь мир, и везде ее сопровождали восторженные отзывы музыкальных критиков. В 1973–1988 гг Руденко стала солисткой Большого театра в Москве.

В 2010-м году на специализированной сайте об оперных артистах Orpheus вышла большая статья под названием "Бэла Руденко. Украинский соловей", в которой подробно описывалась биография выдающейся украинки и ее творческий путь.

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