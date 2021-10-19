Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от COVID-19

Знаменитая украинская артистка не смогла справиться с последствиями коронавирусной инфекции.

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от осложнений коронавируса. Ей было 83 года.

Об этом сообщает журналист Олег Вергелис в своем Facebook и издание Zaxid.net.

Как сообщает СМИ со ссылкой на знакомых артистки, она боролась с вирусом в течение нескольких недель. Как отметил журналист Олег Вергелис, Гонта "не поборола эпидемиологическую чуму нового времени".

Артистку похоронят 19 октября

Похороны заслуженной артистки Украины пройдут 19 октября в 12:00 в часовне при церкви Михаила на ул. 15 апреля в Тернополе.

Мария Гонта трудилась в тернопольском театре

Кто такая Мария Гонта

Мария Гонта родилась в 1937-м году в Ровенской области. В 1979 году была удостоена звания Заслуженная артистки УССР. В 2004 году Мария Гонта получила звание заслуженной артистки Украины.

Мария Гонта сыграла более 100 ролей, среди которых: Маруся Чурай ("Девушка из легенды" Л. Забашты), Екатерина ("Не судилось", М. Старицкого), Оксана, Одарка ( "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского) и многие другие.

В последние годы артистка трудилась в Тернопольском академическом драматическом театре имени Тараса Шевченко.

Отметим, что 19 октября число смертей от COVID-19 в Украине достигло исторического максимума: за день скончались 538 человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Москве в возрасте 88-ми лет умерла "украинский соловей" Бэла Руденко. Она тяжело болела в последнее время.