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В Україні обрали першим віце-спікером главу "Слуги народу": що тепер буде з партією (фото)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Новообраний перший віце-спікер ВРУ Новина оновлена 19 жовтня 2021, 12:35
Новообраний перший віце-спікер ВРУ

Олександра Корнієнка на посаді першого віце-спікера підтримали 256 депутатів

У вівторок, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду першого віце-спікера Верховної Ради глави пропрезидентської партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. Дане рішення підтримали 256 депутатів.

Про це з будівлі парламенту повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Голоси за кандидатуру Корнієнка розподілилися таким чином:

  • "Слуга народу" — 222 голоси "за";
  • "Довіра" — 17;
  • "За майбутнє" — 15;
  • позафракційні нардепи — 4.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Тим часом ніхто з фракцій "Європейська солідарність", "Батьківщина", ОПЗЖ і "Голосу" кандидатуру Корнієнка не підтримав.

Те, що першим віце-спікером Ради стане саме глава партії "Слуга народу", джерела в парламенті повідомляли "Телеграфу" давно. Уже відомо, що Корнієнко не залишить керівництво партією і буде поєднувати обидві посади.

Хто такий Олександр Корнієнко

До кар’єри в партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко змінив безліч професій: від бізнес-тренера і консультанта з розвитку до продюсування в сфері шоу-бізнесу.

В політиці його ім’я з’явилося в 2015 році, коли він став керівником передвиборної кампанії кандидата на пост мера Миколаєва Олександра Сенкевича від "Самопомочі". А вже через 4 роки після цього Корнієнко очолив передвиборні штаби партії "Слуга народу" і президента Володимира Зеленського. У Раду політик пройшов за списками і очолив партію "Слуга народу".

Скандали

Неодноразово новоспечений перший віце-спікер ставав героєм скандалів. Один з найбільш пам’ятних стався рік тому в Миколаєві за участю ще одного "слуги" — Давида Арахамії. Нардепи не врахували, що їх записують мікрофони і диктофони миколаївських журналістів, і щосили обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву перед початком прес-конференції.

Корнієнко помітив, що Аллахвердієва — "взагалі красуня".

"Така піддута, звичайно, трохи. Тюнінгу too much... Ну, баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна", — сказав Корнієнко, а Арахамія погодився.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика (18+).

Раніше ми писали про те, що перший віце-спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук призначений на місце голови парламенту замість Дмитра Разумкова, звільненого трохи раніше.

Теги:
#Віце-спікер #Корнієнко #Рада #Призначення
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