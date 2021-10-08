Стефанчука призначили новим спікером Ради
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Рішення прийняли на наступний день після відставки Разумкова
Перший віце-спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук призначений на місце голови парламенту замість Дмитра Разумкова, звільненого трохи раніше.
Відповідне рішення прийняли на засіданні в пʼятницю, 8 жовтня, повідомляє кореспондент "Телеграфа".
За призначення Стефанчука проголосували 261 народний депутат.
Спочатку на посаду глави ВРУ розглядали ще чотирьох політиків, крім Стефанчука: Ярослава Залізняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса і Олексія Гончаренка. При цьому якщо у перших двох висунули фракції "Голос" і ЄС, то останні двоє запропонували кандидатури один одного.
Пізніше Железняк і Гео Лерос зняли свої кандидатури.
Також відзначимо, що напередодні засідання президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Стефанчука з посади свого представника в Раді, — ймовірно, щоб уникнути формального конфлікту інтересів після голосування за його підвищення.
Як повідомляв "Телеграф", 5 жовтня Разумкова відсторонили від виконання обов’язків голови Верховної Ради України, в той час як підписи за його відставку збирали на виїзному засіданні "Слуг народу" в Трускавці.
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