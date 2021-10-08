Стефанчука призначили новим спікером Ради

Рішення прийняли на наступний день після відставки Разумкова

Перший віце-спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук призначений на місце голови парламенту замість Дмитра Разумкова, звільненого трохи раніше.

Відповідне рішення прийняли на засіданні в пʼятницю, 8 жовтня, повідомляє кореспондент "Телеграфа".

За призначення Стефанчука проголосували 261 народний депутат.

Проти Стефанчука проголосували тільки три депутати

Як нардепи проголосували за призначення Стефанчука

Спочатку на посаду глави ВРУ розглядали ще чотирьох політиків, крім Стефанчука: Ярослава Залізняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса і Олексія Гончаренка. При цьому якщо у перших двох висунули фракції "Голос" і ЄС, то останні двоє запропонували кандидатури один одного.

Пізніше Железняк і Гео Лерос зняли свої кандидатури.

Також відзначимо, що напередодні засідання президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Стефанчука з посади свого представника в Раді, — ймовірно, щоб уникнути формального конфлікту інтересів після голосування за його підвищення.

Як повідомляв "Телеграф", 5 жовтня Разумкова відсторонили від виконання обов’язків голови Верховної Ради України, в той час як підписи за його відставку збирали на виїзному засіданні "Слуг народу" в Трускавці.