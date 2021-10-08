Стефанчука назначили новым спикером Рады

Решение приняли на следующий день после отставки Разумкова

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назначен на место председателя парламента вместо Дмитрия Разумкова, уволенного чуть ранее.

Соответствующее решение приняли на заседании в пятницу, 8 октября, сообщает корреспондент "Телеграфа".

За назначение Стефанчука проголосовали 261 народный депутат.

Против Стефанчука проголосовали только три депутата

Как нардепы проголосовали за назначение Стефанчука

На должность главы ВРУ изначально рассматривали еще четырех политиков, кроме Стефанчука: Ярослава Железняка, Яну Зинкевич, Гео Лероса и Алексея Гончаренко. При этом если первых двух выдвинули фракции "Голос" и ЕС, то последние двое предложили кандидатуры друг друга.

Позже Железняк и Гео Лерос сняли свои кандидатуры.

Также отметим, что накануне заседания президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил Стефанчука от должности своего представителя в Раде, — вероятно во избежание формального конфликта интересов после голосования за его повышение.

Как сообщал "Телеграф", 5 октября Разумкова отстранили от выполнения обязанностей председателя Верховной Рады Украины, в то время как подписи за его отставку собирали на выездном заседании "Слуг народа" в Трускавце.