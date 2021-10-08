Стефанчука назначили новым спикером Рады
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 98
Решение приняли на следующий день после отставки Разумкова
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назначен на место председателя парламента вместо Дмитрия Разумкова, уволенного чуть ранее.
Соответствующее решение приняли на заседании в пятницу, 8 октября, сообщает корреспондент "Телеграфа".
За назначение Стефанчука проголосовали 261 народный депутат.
На должность главы ВРУ изначально рассматривали еще четырех политиков, кроме Стефанчука: Ярослава Железняка, Яну Зинкевич, Гео Лероса и Алексея Гончаренко. При этом если первых двух выдвинули фракции "Голос" и ЕС, то последние двое предложили кандидатуры друг друга.
Позже Железняк и Гео Лерос сняли свои кандидатуры.
Также отметим, что накануне заседания президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил Стефанчука от должности своего представителя в Раде, — вероятно во избежание формального конфликта интересов после голосования за его повышение.
Как сообщал "Телеграф", 5 октября Разумкова отстранили от выполнения обязанностей председателя Верховной Рады Украины, в то время как подписи за его отставку собирали на выездном заседании "Слуг народа" в Трускавце.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-