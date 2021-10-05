Верховна Рада відсторонила Разумкова: фото і відео

Разумкова відсторонили від посади, але поки лише на два дні

У вівторок, 5 жовтня, спікера Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань на два найближчі пленарні дні. "За" проголосували 240 народних депутатів.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з будівлі ВРУ.

Повідомляється, що спочатку було винесено на голосування пункт про включення питання про відсторонення Разумкова до порядку денного засідання Ради. Його підтримали 230 парламентаріїв.

Незабаром розглянули і саме питання про відсторонення Разумкова: "за" проголосували 240 нардепів.

Хтось із парламентаріїв кричав "Ганьба!", інші аплодували.

Автор фото і відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Відзначимо, що в кулуарах Ради знову заговорили про повну відставку спікера в майбутній четвер, 7 жовтня — за день до дня народження Разумкова.

Нагадаємо, що тема відставки Разумкова знову піднялася після того, як у нього виникли розбіжності з Офісом президента щодо прийняття закону про олігархів. Тоді він заявив, що закон був прийнятий "неправильно", а в його тексті є правки, які суперечать одна одній.

Джерела "Телеграфа" у Верховній Раді після цього розповіли, що Разумков і Зеленський навіть перестали говорити один з одним.