Верховна Рада відсторонила Разумкова: фото і відео
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Разумкова відсторонили від посади, але поки лише на два дні
У вівторок, 5 жовтня, спікера Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань на два найближчі пленарні дні. "За" проголосували 240 народних депутатів.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з будівлі ВРУ.
Повідомляється, що спочатку було винесено на голосування пункт про включення питання про відсторонення Разумкова до порядку денного засідання Ради. Його підтримали 230 парламентаріїв.
Незабаром розглянули і саме питання про відсторонення Разумкова: "за" проголосували 240 нардепів.
Хтось із парламентаріїв кричав "Ганьба!", інші аплодували.
Автор фото і відео: Ян Доброносов, "Телеграф".
Відзначимо, що в кулуарах Ради знову заговорили про повну відставку спікера в майбутній четвер, 7 жовтня — за день до дня народження Разумкова.
Нагадаємо, що тема відставки Разумкова знову піднялася після того, як у нього виникли розбіжності з Офісом президента щодо прийняття закону про олігархів. Тоді він заявив, що закон був прийнятий "неправильно", а в його тексті є правки, які суперечать одна одній.
Джерела "Телеграфа" у Верховній Раді після цього розповіли, що Разумков і Зеленський навіть перестали говорити один з одним.
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