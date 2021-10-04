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Разумков розповів, чи планує він ініціювати імпічмент Зеленського

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков Новина оновлена 04 жовтня 2021, 14:48
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Фракція "Слуга народу" заявила, що вони зібрали вже 190 підписів за відставку Разумкова

Попри можливу відставку, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не планує ініціювати збір підписів для імпічменту президента Володимира Зеленського. Тим часом у фракції "Слуга народу" щодо голови парламенту налаштовані більш радикально.

Про це Дмитро Разумков заявив у понеділок, 4 вересня, під час брифінгу.

За його словами, процедура імпічмента президента чітко прописана у регламенті, однак він не збирається цього робити.

"Ні, я не планую збирати підписи про імпічмент президента", — відповів Разумков на запитання журналіста.

Нагадаємо, що збір підписів за відставку Дмитра Разумкова депутати з фракції "Слуга народу" розпочали у Трускавці. Там їм вдалося зібрати близько 150 підписів.

При цьому, як заявив у Верховній Раді голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, свої підписи за відставку Разумкова поставили вже 190 народних депутатів. Більше того, за відставку спікера Ради можуть голосувати вже 5 жовтня, якщо встигнуть перевірити підписи депутатів. Так, чи інакше, фракція "Слуга народу" налаштована вирішити це питання до кінця тижня.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Дмитро Разумков заявив, що його відставки у "вівторок-середу" очікувати не варто, адже він не дасть народним обранцям порушувати регламент Верховної Ради.

Теги:
#Верховна Рада #Імпічмент #Володимир Зеленський #Дмитро Разумков
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