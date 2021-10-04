Разумков рассказал, планирует ли он инициировать импичмент Зеленского

Фракция "Слуга народа" заявила, что они собрали уже 190 подписей за отставку Разумкова

Несмотря на возможную отставку, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не планирует инициировать сбор подписей для импичмента президента Владимира Зеленского. Между тем во фракции "Слуга народа" в отношении главы парламента настроены более радикально.

Об этом Дмитрий Разумков заявил в понедельник, 4 сентября, во время брифинга.

По его словам, процедура импичмента президента четко прописана в регламенте, однако он не собирается этого делать.

"Нет, я не планирую собирать подписи об импичменте президента", — ответил Разумков на вопрос журналиста.

Напомним, что сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова депутаты из фракции "Слуга народа" начали в Трускавце. Там им удалось собрать около 150 подписей.

При этом, как заявил в Верховной Раде председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, свои подписи за отставку Разумкова поставили уже 190 народных депутатов. Более того, за отставку спикера Рады могут голосовать уже 5 октября, если успеют проверить подписи депутатов. Так, или иначе, фракция "Слуга народа" настроена решить этот вопрос до конца недели.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Дмитрий Разумков заявил, что его отставки во "вторник-среду" ожидать не стоит, ведь он не даст народным избранникам нарушать регламент Верховной Рады.