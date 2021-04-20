Допомогти хворим на ковід і не втратити нирки: як українські волонтери рятують життя, по крихтах збираючи гроші на кисень

На її сторінці в Facebook - витяги з чужих життєвої-лікарняних драм перемежовуються з її особисто-суспільними благаннями про допомогу й щасливими постами про те, що вдалося забезпечити чергового пацієнта кисневим концентратором або закрити борг, що накопичився за ці цінні апарати. А між ними зустрічаються радісні знімки зустрічей з друзями-однодумцями з часів Майдану, поїздок з подарунками в лікарні або прифронтову зону, святкові кадри в вишиванках під жовто-блакитними полотнищами та "обіймашки" з величезним вихованцем на прізвисько Шах.

І, примітно, що навіть якщо немає сил від втоми та ось-ось настане відчай, Валентина Варава - голова правління ГО "Ініціатива Є +", не втрачає присутності духу, а головне - почуття гумору.

Сльози від безвиході та сльози щастя

Наприклад, місяць тому на сторінці була описана така ситуація:

"Розходяться апарати, роз'їжджаються - розлітаються... Борг понад 100 тисяч грн. Розмова з постачальником. Він: - Слухай, машин (*концентраторів) вже майже не залишилося, наступна партія - через місяць. Бачу, що відбувається. Давай, бери в борг 5 штук. Віддаси? " Я: - А якщо не зберемо? Він: - Нууууу, ще нирку маєш...".

Зате вже наступного дня, здавалося, самі рядки поста пустилися від радості в танок.

"Ось є 4 тисячі доларів. БОРГУ за концентратори НЕМАЄ! Фантастичний Maxim Gulya мовчки передав гроші: дихайте вільно, люди! Реву. Пам'ятаю, що вже сплатив 5 апаратів і допоміг знайти кошти для 20 кисневих концентраторів сортувальних відділень Київської міської клінічної лікарні №9. Замовила ще апарати. UPD. І нирка поки при мені залишилася".

Або ось уже квітнева історія.

"Передала черговий концентратор, сиджу і реву від розчулення. Сьогодні вранці Друг Alexandr Lyapun і його підприємство перерахували 100 тис. грн на кисневі концентратори. Це - 4 апарати! Уже сплачено - чекаємо отримання. Приєднався Alexandr Shamovich, колеги, випускники, батьки Русанівського ліцею Києва - і вже зібрали на 1 апарат. Підключаються друзі з різних країн - з грудкою в горлі замовляю та оплачую апарати, замовляю наклейки. Розлютилася і замовила ще 10 штук - і сподіваюся, що не доведеться інвентаризувати подвійні органи".

У кожного такого концентратора свій "послужний список" - чиїсь врятовані життя. Про це свідчать слова подяки на тій же сторінці Валентини Варави.

"Від щирого серця дякую Valentyna Varava і її фонду" Ініціатива Є + "за допомогу нашій родині! Вчасно наданий кисневий концентратор допоміг протриматися, поки маму мого чоловіка госпіталізували на "кисень" в лікарні. Якщо ви хочете допомогти людям, які самовіддано допомагають вижити в боротьбі з Covid - допоможіть Валюші фінансово в закупівлі концентраторів і подібного".

І ось таке: "Спасибі дорогі! Валюша, моя рідна сестра зараз знаходиться в стаціонарі 4 лікарні. Відділення заповнене повністю хворими, сестра лежить в коридорі з ковідом, але не скаржиться, тому що наочно бачить, що персонал робить все можливе для хворих і людей витягають навіть дуже важких. Але всі, хто потребує, підключені до кисню. Знаю, що це і ваша заслуга! Низький вам уклін! Ви - неймовірні! Бережи вас Господь".

А для відпочинку - прогулянки з "собакеном"

"Телеграф" поспілкувався з керівником громадської організації. За словами Валентини Варави, видачу кисневих концентраторів волонтери почали ще рік тому, разом зі стартом коронавірусної пандемії в Україні.

"Але навесні, влітку і восени 2020-го ми їх передавали в лікарні, де їх тоді не вистачало. А людям в сім'ї стали передавати приблизно з кінця листопада-початку грудня. Ми створили свій власний парк кисневих концентраторів - їх зараз 40 або 41. Підтримуємо зв'язок з тими людьми, хто взяв апарати, а вони нам відправляють інформацію про те, як себе почувають їхні хворі пацієнти", - розповідає Варава.

Необхідне обладнання, за словами волонтера, роз'їжджається по різних регіонах України - куди на тиждень, а куди й на набагато більший термін. Опинившись в безвихідному становищі, родичі людей з сатурацією, що падає, шукають підтримки не стільки в офіційній структурі медичної допомоги, скільки в таких ось громадських організаціях.

"Неможливо сказати, скільки щодня надходить дзвінків з проханнями, коли п'ять, а коли і 20", - говорить Валентина.

На прохання журналіста згадати епізод, що запав у душу, відповідає: "Багато випадків, насправді страшних. Мабуть, найстрашніший з останніх, коли дочка - жінка, якій за 60, вмирала на очах своєї мами, якій за 80 років. Це відбувалося в лікарні, їх поклали разом. Треба розуміти, що це порушення всіх можливих протоколів - хворі родичі не повинні лежати в одній палаті! Особливо, якщо це реанімація і може трапитися все що завгодно. І якщо дочка вмирає на очах матері, це неприпустимо! Для Європи це був би просто величезний скандал. А у нас таке вважається в порядку речей, щоб дочка допомагала мамі або мама доньці, тому що людей не вистачає ".

Про свою й однодумців діяльність у громадській організації Валентина уточнює з усмішкою: "Робота - це коли люди отримують за це зарплату. Все інше - це хобі". Виходить, що крім неї, таким же "хобі" постійно "захоплені" ще 4-5 небайдужих жінок і чоловіків".

За кадром же, за її словами, залишається все: пошук грошей на апарати, пошук їх за мінімальними цінами, оплата пересилань "Новою поштою", поїздки на пошту (час і пальне), ведення документації, переговори з пацієнтами та їх родичами (а бувають ой які складні люди!), оплата картриджів, пального, мобільного зв'язку, постійні роз'їзди, передачі концентраторів з 8 ранку і до 23 вечора, і все це без вихідних, але з нервуванням.

На питання, що ж тоді підживлює її сили, слідує лаконічна відповідь: "Насправді, ресурс - це прогулянки з собакеном, зустрічі з рідними, друзями й поїздки". Хоча і після пізніх повернень додому, ще довго не дає розслабитися месенджер: "концентратор, онко, сатурація, лікарні не беруть, терміново...".

Люди, які звертаються в ГО "Ініціатива Є +" з надією на допомогу чи не як до останньої інстанції, в більшості своїй не уявляють, та й не встигають задуматися, звідки беруться ці самі кисневі концентратори - з магазинів, з-за кордону або просто... з повітря.

"З повітря" - така ідея мені подобається, - відгукується на жарт Варава. - Я була б рада, якби вони з'являлися з повітря. Але, на жаль, такої магії ми ще не навчилися. Насправді я шукаю гроші - по друзях, знайомих і незнайомих. Люди перераховують кошти на рахунок організації або на мою банківську карту, яка відкрита виключно під волонтерські цілі і вже з цих рахунків перераховуємо гроші постачальнику апаратів. Вся фінансова звітність проходить під контролем бухгалтера".

У ковід не вірять, поки не захворіють

Чудово, що є люди, які можуть поділитися своїми грошима, і таким чином допомогти порятунку зовсім невідомих їм хворих. Однак при всіх зусиллях вітчизняної охорони здоров'я, доброті душевній щедрих людей і самовідданості волонтерів таких громадських організацій як "Ініціатива Є +", кисневих концентраторів вистачить далеко не всім. Кращий варіант все ж постаратися уникнути зараження коронавірусом.

"Кожна людина відповідає сам за себе і своїх близьких, - нагадує співрозмовниця. - І тому потрібно уникати контактів, перебування в людних місцях, потрібно носити маски, користуватися антисептиком - це всім відомо. І кожна сім'я повинна мати пульсоксиметр, щоб вчасно зрозуміти, що трапилася біда".

Коли в день по країні від ускладнень, викликаних COVID-19, вмирало чоловік п'ять, то у частини населення були популярні такі висловлювання: "5 смертей на величезну країну - і ви це називаєте пандемією? Ніхто з моїх знайомих не захворів і не помер, значить, це просто ЗМІ роздувають паніку. Ковід - дурниця, що не страшніше за грип. Смерть в 87 від коронавірусу протиприродна - ви смієтеся?". Нині, коли "корона" щодня забирає в могилу чи не півтисячі людей, таких оптимістів поменшало.

"Знаєте, я таких людей зустрічаю, коли їм вже потрібен концентратор і випадково натикаюся на подібні висловлювання у них в профілях у Фейсбуці. Чесно кажучи, іноді прослизає злісна думка запитати їх:" А ви масками користувалися?" І "ковід - існує чи ні ?", але розумію, що це вважатимуть психологічними тортурами і тому такі питання не ставлю", - зізнається Валентина.

А ще вона не припиняє переконувати співвітчизників боротися за своїх близьких в стінах медустанов, не допускаючи їх передчасної виписки.

"Люди, розповсюдьте, будьте ласкаві! Ми задихаємося від звернень родичів хворих, яких виписують з лікарень з сатурацією нижче 80. Зрозумійте: виписка з такою сатурацією додому - це ЗЛОЧИН! Запам'ятайте: показання до госпіталізації - сатурація 92. Як можна виписувати з сатурацією 75 -80 ?! Дуже мало шансів, що ви витягнете вдома без медичної допомоги свою рідну людину - навіть за допомогою нашого концентратора. Особливо - якщо виписують сьогодні й НЕ попереджають рідних, щоб шукали кисень! Не погоджуйтеся на виписку, хоча б до отримання кисневого концентратора!", - закликає Валентина Варава.

Якщо вам колись уже допомогли волонтери або якщо ваших близьких, на щастя, така біда не торкнулася, ви можете зробити добру справу, перерахувавши якусь суму на рахунок організації Ініціатива Є + (ЄДРПОУ 39248876, адреса реєстрації Київ, вул. Червоноткацька, буд. 20, кв.3) в Райффайзен Банк Аваль/Raiffeisen Bank Aval - для CSO INITIATIVE E +

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