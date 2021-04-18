В Україні почали робити щеплення вакциною Pfizer (фото)

У неділю, 18 квітня, в Україні почали робити щеплення від коронавірусу COVID-19 вакциною "Comirnaty" виробництва Pfizer-BioNTech. Перші щеплення почали робити в Київській області.

Про це повідомляє в неділю вдень Telegram-канал "Сегодня".

"Першими щеплення отримають пацієнти психоневрологічного інтернату в Бородянці Київської області", - йдеться в замітці.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що в інших регіонах України вакцинація препаратом Pfizer стартує 19 квітня після того, як вакцину доставлять на обласні склади.

Як повідомлялося, 16 квітня в український аеропорт "Жуляни" доставили першу партію вакцини від "корони" за програмою COVAX. Рейс доставив 117 тисяч доз щеплень від компаній Pfizer і BioNTech.