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Неділя, 18.04.2021
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В Україні почали робити щеплення вакциною Pfizer (фото)

В Україні почали робити щеплення вакциною Pfizer (фото)
14:07 Сьогодні Телеграф Наталия Руденская /

У неділю, 18 квітня, в Україні почали робити щеплення від коронавірусу COVID-19 вакциною "Comirnaty" виробництва Pfizer-BioNTech. Перші щеплення почали робити в Київській області.

Про це повідомляє в неділю вдень Telegram-канал "Сегодня".

"Першими щеплення отримають пацієнти психоневрологічного інтернату в Бородянці Київської області", - йдеться в замітці.

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Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що в інших регіонах України вакцинація препаратом Pfizer стартує 19 квітня після того, як вакцину доставлять на обласні склади.

Як повідомлялося, 16 квітня в український аеропорт "Жуляни" доставили першу партію вакцини від "корони" за програмою COVAX. Рейс доставив 117 тисяч доз щеплень від компаній Pfizer і BioNTech.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Вакцина, Pfizer, Щеплення, Коронавірус, Covid-19, BioNTech, Comirnaty.
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