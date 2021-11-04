Кислороду в больницах быть: Рада выделила дополнительные деньги после протеста Зеленскому

"Кислородный" документ рассматривали в парламенте еще летом

В украинских больницах добавится количество кислородных станций, которые смогут использовать для ковидных больных. После того, как 4 ноября с таким требованием-протестом выступила "Европейская солидарность", Рада таки проголосовала за выделение дополнительных финансов.

Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

По его словам, он — соавтор этого документа. Изначальным же инициатором является нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун.

"Мы еще летом предлагали выделить эти деньги, но тогда к нам не прислушались", — подчеркнул Гончаренко.

Известно, что законопроект №5460 был вынесен на голосование вне очереди. Также депутаты, вносившие в него правки, согласились, чтобы документ приняли без рассмотрения их уточнений.

Таким образом украинские больницы смогут получить кислородные станции на сумму 800 млн гривен. Решение поддержало 336 народных избранников.

Выступая после голосования, Инна Совсун призвала Руслана Стефанчука как можно быстрее подписать документ, чтобы он стал юридически действующим. Это поможет украинским пациентам получить нужный кислород.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, каким образом пациенты, нуждающиеся в кислородных баллонах, оказались под прицелом у мошенников.