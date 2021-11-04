Мошенники обманывают больных COVID-19: что за схема и как не попасться

Под "прицел" обманщиков попадают пациенты на кислороде

В Украине активизировался новый вид мошенников — они "ориентированы" на болеющих коронавирусом людей.

Подробности схемы рассказала руководительница одесского благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова.

Так сложилось, что с начала пандемии фонд опекается ковидными пациентами, помогает их госпитализации, а также снабжает нуждающихся кислородными баллонами. За пару лет организация начала поддерживать болеющих не только на Одесчине, но и в других областях Украины.

Впрочем, в последнее время именем "Корпорации монстров" начали прикрываться нечистые на руку люди.

По словам Катерины Ножевниковой, первые несколько случаев можно было даже назвать смешными — трем кислородозависимым пациентам звонили с незнакомых номеров и требовали срочно вернуть баллоны. Причиной этого назвали "слишком долгое пользование".

"Вторая часть уже напрягла. Сегодня двоим нашим подопечным, позвонили с одного и того же номера и потребовали оплатить фонду 5000 грн. И даже карточку скинули. Неделю назад позвонили от моего имени нашей дарительнице и попросили от моего имени 15 тысяс на срочный сбор", — рассказала глава БФ.

Ножевникова подчеркивает, что их база пациентов является закрытой, поэтому она не понимает, откуда номера пациентов попали в руки мошенников. По ее предположению, люди могут отслеживать отправку баллонов по такси или же быть соседями пациентов. При этом она подчеркнула, что "Корпорация монстров" предоставляет кислородные баллоны бесплатно, поэтому любая попытка вытребовать у пациента деньги является мошенничеством.

Во избежание повтора не слишком приятных ситуаций Катерина Ножевникова приняла решение разделить ответственность за возврат баллонов на двух человек — себя и Марьяну Ожхевич. Также она пообещала, что все данные звонивших мошенников, включая номер банковской карты, будут получены правоохранителями.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в том, какие пять самых популярных схем используют мошенники для общения с доверчивыми людьми.