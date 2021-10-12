Топ-5 схем телефонных мошенников: как вас обманут, используя телефон и доверчивость

Мошенники стараются придумывать все более изощренные методы обмана по телефону и некоторые из них требуют серьезного уровня профессионализма

Мобильные телефоны – часть нашей повседневной жизни и надежные помощники в быту, но иногда они же могут стать врагами, помогая мошенникам украсть ваши деньги. "Телеграф" разбирался, как именно злоумышленники используют наши гаджеты для кражи денег и можно ли обезопасить себя от неприятностей.

Платные номера

Пожалуй, самый простой и самый древний способ мошенничества – заставить человека отдать в пользу мошенников некую сумму за счет платного номера. Обычно это выглядит как звонок с неизвестного номера, часто ночью или с быстрым сбросом до того, как человек успеет снять трубку. Смысл мошенничества в том, чтобы жертва, проявив любопытство, перезвонила по номеру, который оказывается платным.

Бороться с ним достаточно просто – не снимать трубку, если этот номер незнаком и не перезванивать. Если вы кому-то срочно нужны, ничего не помешает им набрать еще раз.

Перевод средств по просьбе сотрудника телефонной компании

В данном случае может звонить мошенник, который представляется сотрудником оператора и попросить набрать некую комбинацию, скажем, для проверки качества связи.

У каждого мобильного оператора есть свой код, через который можно перевести средства на мобильный счет другого абонента. Например, у "Киевстар" это 124, Vodafone — 150, Lifecell — 111. Также в состав кода входит трехзначная сумма и собственно номер телефона.

Рекомендации по защите те же самые что и при звонках с платных номеров.

Родственник попал в беду

Звонок с незнакомого номера от якобы правоохранителя, который говорит, что "ваш сын/брат/муж иной родственник, попал в беду и его нужно срочно «выкупить»" — весьма старый. Но суммы в этом случае фигурируют гораздо более серьезные, иногда доходит до десятков тысяч долларов.

Злоумышленники попросят или подвезти кому-то деньги лично или же перевести на карточку.

Лучший помощник в такой ситуации – хладнокровие, ведь часто мошенники звонят наудачу и потому может оказаться, что такого родственника у жертвы нет. Или же, например, он не мог никого сбить на авто, потому что машины у неё нет.

PIN-код только для вас

Высший класс телефонных мошенников – банковские «кидалы». И самые простые из них те, кто просто хочет узнать данные вашей карточки. Для этого под каким-то благовидным предлогом, например, защиты данных, их может запросить мошенник, представляющийся сотрудником службы безопасности.

Вариантов данного мошенничества немало. Например, жертве может прийти SMS от магазина, в котором по акции можно купить какой-то товар по низкой цене или даже всего за 1 символическую гривну.

«Фишка» в том, что при переходе на данный сайт человек должен ввести данные карточки, которые алгоритм поддельного сайта тут же передает мошенникам.

Рецепт защиты прежний – не говорить посторонним людям данные о своей карте, а перед заходом на сайт проверить в Интернете номер телефона, с которого звонили. Возможно, он уже известен Google как номер, с которого звонят мошенники. Также не лишним будет узнать адрес сайта у магазина, который предлагает произвести покупку по акции.

Читайте также: Категория Технологии Как отличить оригинальные AirPods от копии: главные признаки фейковых наушников Чтобы не попасть в руки мошенников и не приобрести поддельный товар, советуем Вам изучить эти правила.

Украсть SIM-карту и ваши деньги

Самый высокоинтеллектуальный способ банковского и телефонного мошенничества – кража SIM-карты телефона, что сделать на практике не так уж сложно.

Достаточно позвонить по номеру или сделать так, чтобы жертва сама набрала некий телефон, который используется мошенниками. Вслед за этим злоумышленники направляются в салон телефонного оператора и говорят, что хотели бы получить дубликат якобы «утерянной» SIM-карты. В качестве проверки в салоне просят назвать номера телефонов, по которому вы звонили последние 2-3 раза. Того самого, который использовали мошенники.

Итог – мошенники получают SIM-карту мобильного телефона, который, вполне вероятно, является «финансовым», то есть привязан к банковской карте жертве. Номер же банковской карты злоумышленнику, как правило, уже известен.

Очутившись в онлайн-банкинге жертвы по дубликату SIM-карты «финансового телефона», мошенники тут же переводят деньги на счета или банковские карты сообщников, оставляя жертву ни с чем. Обычно весь процесс от получения дубликата до снятия средств занимает 1-2 часа.

К счастью, в этом случае существуют два способа защиты: подключиться на контракт или же в любом салоне вашего оператора зарегистрировать номер телефона на свое имя. В таком случае дубликат "симки" могут выдать только по паспорту и фото.

Мошенничество с помощью телефонов может быть куда более грубым. Например, вместо iPhone можно «купить» кирпич.