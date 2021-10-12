Топ-5 схем телефонних шахраїв: як вас обдурять, використовуючи телефон і довірливість

Шахраї намагаються вигадувати все більш витончені методи обману телефоном і деякі з них вимагають серйозного рівня професіоналізму

Мобільні телефони — частина нашого повсякденного життя і надійні помічники в побуті, але іноді вони ж можуть стати ворогами, допомагаючи шахраям вкрасти наші гроші. "Телеграф" розбирався, як саме зловмисники використовують наші гаджети для крадіжки грошей і чи можна убезпечити себе від неприємностей.

Платні номери

Мабуть, найпростіший і найдавніший спосіб шахрайства — змусити людину віддати на користь шахраїв якусь суму шляхом платного номера. Зазвичай це виглядає як дзвінок з невідомого номера, часто вночі або зі швидким скиданням до того, як людина встигне зняти трубку. Сенс шахрайства в тому, щоб жертва, проявивши цікавість, передзвонила по номеру, який виявляється платним.

Боротися з ним досить просто — не знімати трубку, якщо цей номер вам незнайомий і не передзвонювати. Якщо ви комусь терміново потрібні, нічого не завадить їм набрати ще раз.

Переказ коштів на прохання співробітника телефонної компанії

В даному випадку може дзвонити шахрай, який представляється співробітником оператора і попросити набрати певну комбінацію, скажімо, для перевірки якості зв’язку.

У кожного мобільного оператора є свій код, через який можна переказати кошти на мобільний рахунок іншого абонента. Наприклад, у "Київстар" це 124, Vodafone — 150, Lifecell — 111. Також до складу коду входить тризначна сума і власне номер телефону.

Рекомендації щодо захисту ті ж самі що і при дзвінках з платних номерів.

Родич потрапив в біду

Дзвінок з незнайомого номера від нібито правоохоронця, який говорить, що "ваш син/брат/чоловік або інший родич, потрапив в біду і його потрібно терміново «викупити»" — вельми старий. Але суми в цьому випадку фігурують набагато серйозніші, іноді доходить до десятків тисяч доларів.

Зловмисники попросять або підвезти комусь гроші особисто або ж перевести на картку.

Найкращий помічник в такій ситуації — холоднокровність, адже часто шахраї телефонують навмання і тому може виявитися, що такого родича у жертви немає. Або ж, наприклад, він не міг нікого збити на авто, тому що машини у нього немає.

PIN-код тільки для вас

Найвищий клас телефонних шахраїв — банківські «кидали». І найпростіші з них ті, хто просто хоче дізнатися дані вашої картки. Для цього під якимось пристойним приводом, наприклад, захисту даних, їх може запросити шахрай, для чого представляється співробітником служби безпеки.

Варіантів даного шахрайства чимало. Наприклад, жертві може прийти SMS від магазину, в якому по акції можна купити якийсь товар за низькою ціною або навіть всього за 1 символічну гривню.

«Фішка» в тому, що при переході на даний сайт людина повинна ввести дані картки, які алгоритм підробленого сайту тут же передає шахраям.

Рецепт захисту той самий — не говорити стороннім людям дані про свою карту, а перед заходом на сайт треба перевірити в Інтернеті номер телефону, з якого дзвонили. Можливо, він уже відомий Google як номер, з якого телефонують шахраї. Також не зайвим буде дізнатися адресу сайту у магазина, який пропонує зробити покупку за акцією.

Читайте також: Категорія Технології Як відрізнити оригінальні AirPods від копії: головні ознаки фейкових навушників Щоб не потрапити до рук шахраїв і не придбати підроблений товар, радимо Вам вивчити ці правила.

Вкрасти SIM-карту і ваші гроші

Найбільш високоінтелектуальний спосіб банківського і телефонного шахрайства — крадіжка SIM-карти телефону, що зробити на практиці не так вже й складно.

Достатньо зателефонувати за номером або зробити так, щоб жертва сама набрала якийсь телефон, який використовується шахраями. Слідом за цим зловмисники направляються в салон телефонного оператора і кажуть, що хотіли б отримати дублікат нібито «загубленої» SIM-карти. Для перевірки в салоні просять назвати номери телефонів, за яким ви дзвонили останні 2-3 рази. Того самого, який використовували шахраї.

Підсумок — шахраї отримують SIM-карту мобільного телефону, який, цілком імовірно, є «фінансовим», тобто прив’язаний до банківської карти жертви. Номер же банківської карти зловмисникові, як правило, вже відомий.

Опинившись в онлайн-банкінгу жертви по дублікату SIM-карти «фінансового телефону», шахраї тут же переказують гроші на рахунки або банківські карти спільників, залишаючи жертву ні з чим. Зазвичай весь процес від отримання дубліката до зняття коштів займає 1-2 години.

На щастя, тут існують два способи захисту: підключитися до контракту або ж в будь-якому салоні вашого оператора зареєструвати номер телефону на своє ім’я. В такому випадку дублікат "сімки" можуть видати лише за паспортом і фото.

Шахрайство за допомогою телефонів може бути куди більш грубим. Наприклад, замість iPhone можна «купити» цеглу.