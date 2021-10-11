Як відрізнити оригінальні AirPods від копії: головні ознаки фейкових навушників

Щоб не потрапити до рук шахраїв і не придбати підроблений товар, радимо Вам вивчити ці правила.

"Чи це оригінальні навушники Apple?" — напевно це питання ставив кожен, хто купував собі цей гаджет. Причиною постійних підробок є те, що продукція Apple дуже популярна, і "всі хочуть її собі". Адже мати гаджет від "яблучної" компанії — це як ознака статусності.

"Телеграф" зібрав основні ознаки неоригінальних AirPods, які допоможуть Вам придбати якісний продукт.

Як же відрізнити оригінальні AirPods від підробки

Перший і найнадійніший спосіб визначити оригінальні у Вас навушники або копія, це перевірити серійний номер на сайті виробника: https://checkcoverage.apple.com. Серійний номер знаходиться на внутрішній частині кришки навушників.

Друге: низький цінник. Низька ціна — це не про Apple.

Третє — якість упаковки. Фірмова упаковка Apple повністю біла, виконана відповідно до кольору гаджета, при натисканні на кейс пластик не повинен тріскатися, а навушники всередину лягають легко і вільно.

Четверте: різниця структури. Як кейс, так і самі навушники зроблені з білого глянсового неслизького пластику. Підроблений кейс не виглядатиме також ефектно.

П’яте: колір. Оригінальні навушники — виключно білі. Не жовтуваті, не сіруваті або з домішкою інших відтінків.

Шосте: позначення крапельок. Оригінал AirPods мають позначення: лівий навушник промаркований L (Left), а правий — R (Right). У копіях крапельки можуть не позначатися.

Сьоме: написи. Обов’язково перевірте назви: компанія — Apple, пристрій — AirPods. Якщо ви знайшли помилку, перед вами підробка.

Раніше, "Телеграф" писав, що в Україні вже привезли першу партію нових "яблучних" смартфонів iPhone 13. Державна митна служба пообіцяла провести розмитнення в найкоротші терміни.