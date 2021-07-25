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Кирпич вместо телефона: женщина заказала телефон "наложенным" платежом у мошенников

Кирпич вместо телефона: женщина заказала телефон "наложенным" платежом у мошенников
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В городе Днепр женщина попалась на мошенников и купила в Интернете во сниженным ценам кирпича вместо Apple IPhone 12 pro max.

Об этом сообщает "Информатор".

Заказала телефон жертва "развода" в одном из Телеграм-каналов по сниженной цене. Товар Марии отправили через «Новую Почту» наложенным платежом.

Когда женщина пришла на почту, чтобы получить свой товар, ей дали открыть лишь почтовую картонную коробку, а заводскую не разрешили раскрывать до оплаты товара.  

После оплаты жертва аферы вошла в зону осмотра вещей на почте и долго не могла открыть коробку, ведь она была склеена изнутри. Поэтому заводскую упаковку пришлось рвать.

" Когда открыли коробку телефона, то обнаружили кирпич и записку. Почта отказывается возвращать средства, выставляя себя посредниками», — рассказала Мария.

После отказа возвратить деньги, женщина обратилась в полицию, но там ей сказали, что сотрудники «Новой Почты» не проверяют товары перед отправкой. Соответственно, в подлинности смартфона, им удостовериться также не удалось перед выдачей товара.

Ранее "Телеграф" сообщал об аферах в рекламе и о том, как ради этого используют знаменитостей.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Мошенники, Афера, Телефон, Новая почта.
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