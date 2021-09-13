Українці отримають сповіщення, якщо хтось буде брати на них кредит

Шахраям буде складніше взяти позику на чуже ім’я.

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про корисне нововведення в додатку "Дія", яке може допомогти в боротьбі з шахраями.

Як сказав він в ефірі телеканалу "Інтер", додаток незабаром почне попереджати українців, якщо на них хтось спробує оформити позику.

За його словами, "Дія" буде надсилати сповіщення, що банк веде перевірку кредитної історії користувача, а також давати назву банку і дані про цілі такої перевірки.

Інших подробиць про те, як це буде працювати, він не надав.

Також не зрозуміло, чи буде додаток сповіщати про те, що хтось намагається взяти кредит через сервіси мікропозик, які, як відомо, неодноразово ставали фігурантами скандалів.

Так в серпні стало відомо, що мікрокредітори починають дзвонити людям, які нібито скористалися їх послугами, навіть якщо ті насправді ніколи з подібними організаціями не зв’язувалися.

При цьому розмір процентної ставки може становити захмарні 12 285%.