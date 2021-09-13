Укр

Украинцы получат оповещения, если кто-то будет брать на них кредит

Автор
Г. Лубенец
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"Дия" Новость обновлена 13 сентября 2021, 16:58
"Дия"

Мошенникам будет сложнее взять займ на чужое имя.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о полезном нововведении в приложении "Дия", которое может помочь в борьбе с мошенниками.

Как сказал он в эфире телеканала "Интер", приложение вскоре начнет предупреждать украинцев, если на них кто-то попытается оформить займ.

По его словам, "Дия" будет присылать оповещение, что банк ведет проверку кредитной историю пользователя, а также давать название банка и данные о целях такой проверки.

Других подробностей о том, как это будет работать, он не предоставил.

Также не понятно, будет ли приложение оповещать о том, что кто-то пытается взять кредит через сервисы микрозаймов, которые, как известно, неоднократно становились фигурантами скандалов.

Так в августе стало известно, что микрокредиторы начинают звонить людям, которые якобы воспользовались их услугами, даже если те на самом деле никогда с подобными организациями не связывались.

При этом размер процентной ставки может составлять заоблачные 12 285%.

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