Украинцы получат оповещения, если кто-то будет брать на них кредит

Мошенникам будет сложнее взять займ на чужое имя.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о полезном нововведении в приложении "Дия", которое может помочь в борьбе с мошенниками.

Как сказал он в эфире телеканала "Интер", приложение вскоре начнет предупреждать украинцев, если на них кто-то попытается оформить займ.

По его словам, "Дия" будет присылать оповещение, что банк ведет проверку кредитной историю пользователя, а также давать название банка и данные о целях такой проверки.

Других подробностей о том, как это будет работать, он не предоставил.

Также не понятно, будет ли приложение оповещать о том, что кто-то пытается взять кредит через сервисы микрозаймов, которые, как известно, неоднократно становились фигурантами скандалов.

Так в августе стало известно, что микрокредиторы начинают звонить людям, которые якобы воспользовались их услугами, даже если те на самом деле никогда с подобными организациями не связывались.

При этом размер процентной ставки может составлять заоблачные 12 285%.