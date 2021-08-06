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На украинцев вешают кредиты под 12 285% годовых: как обманывают микрофинансовые организации

На украинцев вешают кредиты под 12 285% годовых: как обманывают микрофинансовые организации
17:28 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине процветают махинации микрофинансовых организаций (МФО), которые покупают в сети чужие документы, а потом будто бы дают их владельцам в кредит деньги под 12 285% годовых. Для этого даже не нужна подпись "клиента".

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает "Obozrevatel".

К примеру, такие кредиты на чужие документы выдавали компании "Инстафинанс" и "Милоан".

Как пишет издание, после этого мошенники выбивали долги из людей, которые никогда не брали этих денег.

Интересно, что некоторые украинские артисты снимались в рекламе для этих компаний. К примеру, компанию "Инстафинанс" (Dinero и "Укрпозика"), рекламировали певец Виктор Павлик и артист Андрей Данилко (Верка Сердючка).

Несмотря на 12 285%годовых, некоторые украинцы верят артистам, и сами принимают решение брать такие кредиты. 

Но мошенническая компания требует вернуть деньги даже тех, кто их не брал. Ведь сейчас купить чужие данные стоит всего 15 гривен. Это можно сделать в Telegram-каналах или же на специальных площадках в Darknet. С этих 15 гривен компания может потом заработать десятки тысяч.

Все оформляется официально, а деньги дают даже без личного присутствия. Достаточно всего лишь иметь чужой паспорт, а в некоторых случаях - просто сфотографироваться на его фоне.

После этого операторы колл-центров звонят десятки раз в день с требованием вернуть задолженность, шлют письма с угрозами привлечения к ответственности якобы за мошенничество.

"Компания может провести внутреннее расследование и закрыть кредит по признакам мошенничества. В обратном случае это можно делать через суд", - пояснили в Нацбанке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилась информация о продаже украинского Monobank российскому Альфа-банку.

Напоминаем, что Олег Гороховский объясняет успех Монобанка любовью клиентов. 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Банки, Мошенники, Кредиты, МФО.
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