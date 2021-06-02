Законы современного бизнеса: почему надежность и честность важнее сиюминутной маржи

Есть популярное мнение, что основной целью бизнеса является заработок и накопление, и именно деньги стоят в центре всего, что связано с бизнесом. Частично с этим можно согласиться, но если глобально смотреть на ситуацию с позиции владельцев успешного бизнеса - можно понять, что ориентированы они не на прибыль, как таковую, а на решение ряда задач, которые в совокупности выводят их дело на прибыльность. В этом материале мы раскроем данную мысль.

В мире бизнеса действительно существуют компании, которые ставят прибыль на первое место, отодвигая на задний план определенные принципы и моральные нормы. Обычно такие стартапы на начальной стадии развития действительно могут заработать больше, но на длинной дистанции они, как минимум, рискуют потерять доверие людей. Последнее понятие было на третьем-четвертом плане в эпоху, когда мир еще не покорили соцсети. А вот сейчас, когда до Фейсбука и Инстаграма добрались даже представители поколения 60+ и бизнес узнал о таком явлении, как "публичный фидбэк" от клиента - вопрос доверия стал актуальным.

Проиллюстрировать разницу между тем, что было «ОК» раньше и как должно быть теперь можно хотя бы на реалиях постсоветского пространства. Чего только стоит знаменитая "МММ" и многие другие финансовые пирамиды, подобные ей. Их общая и характерная черта была такой: взять что-то у людей под обещание (часто даже вполне документированное) дать больше, а в итоге - оставить клиентов с носом.

Теперь же, если случаи нечестных, или не очень честных заработков станут известны, а в современном мире это обязательно произойдет, то люди станут в компании сомневаться. А отсюда следует и то, что ты потеряешь и лицо, и прибыль. И резюмировать это можно так: "тот, кто между честностью и быстрыми деньгами выбирает последнее - теряет в итоге и то, и другое".

Фундаментом настоящего бизнеса, как мы уже отмечали, должна быть честность. В частности, именно так считает Виталий Антонов - украинский предприниматель, основатель OKKO Group, председатель Наблюдательного Совета "Концерна Галнафтогаз" (сеть автозаправочных комплексов ОККО), президент "Универсальной инвестиционной группы", один из основателей и председатель Наблюдательного совета Фонда экономической безопасности Украины, участник общественного проекту Бизнес 100.

"Если ты хочешь построить системный бизнес, ты должен строить его прозрачно, потому что такой бизнес претендует на рост. И это уже понимание долгосрочной стратегии. Мы открыто говорим о нашей честности - об уплате налогов, о качестве импортируемого топлива, о точности налива - и призываем всех предпринимателей действовать по нашему примеру - объявить приоритетом своей работы честность ", - говорит Антонов.

Выстроенным между компанией и клиентами доверием объясняет успех своего едва не детища Monobank его соучредитель Олег Гороховский: "Да, прирост составляет более 10 миллиардов гривен. Именно за счет того, что клиенты нас любят, а любовь - это не фигура речи. Мы сегодня и уже 2 - 3 года имеем 40% привлеченных клиентов по рекомендациям друзей и знакомых ".

Также он объясняет, какие именно критерии являются залогом этого уверенного продвижения вверх: "Во-первых, надо делать бизнес честно. Если у тебя есть какой-то" мелкий шрифт "," звездочки "в тарифах - это не сработает. Во-вторых, надо любить своих клиентов. В-третьих, клиенты доверяют конкретным людям ".

"Я сталкиваюсь с тем, что некоторые владельцы бизнесов могут за глазами называть клиентов"лохами ". У нас за такое - моментальное увольнение. Если ты относишься к клиентам как к лохам, считаешь, что клиенты это не заметят и вы на них заработаете - это проблема", - продолжил свою мысль Гороховский.

Он подытожил, что в эпоху социальных сетей и когда все на виду, нельзя что-то скрывать и в чем-то людям нагло врать. Поэтому надо делать бизнес честно, и только тогда он обязательно должен быть социально представлен.

"Очень трудно доверять бездушным брендам и логотипам", - добавил соучредитель одного из самых успешных банков Украины.

Кстати, последняя характеристика Олега Гороховского лучше всего доказывает основной месседж нашего текста.

Публичность и открытость - те факторы, которые и формируют доверие к компании. Примерами открытости в украинском бизнесе можно назвать компанию "Rozetka", "Новая почта" и многие другие. Журналисты отмечают, что это примеры бизнеса, построенного с нуля и только на честных принципах. Именно это помогло бизнесменам вывести свои компании на общенациональный уровень, а самим войти в различные рейтинги самых богатых украинцев. Например, совладельцы "Новой почты" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк в нынешнем списке украинского Forbes заняли 69-70 места с состоянием по 155 млн долларов у каждого, а состояние владельца "Rozetka" Вячеслава Чечеткина журналисты оценили в почти полмиллиарда долларов.

Есть также примеры публичных беттингових компаний, которые инвестируют в развитие страны. В частности - спортивных и социальных проектов, имея при этом кристально чистую репутацию. Яркий тому пример - известный всем Parimatch. Думаете, эта компания просто так набрала бешеную популярность, что увидеть ее можно чуть ли не на каждом углу? Нет, это результат многолетней поддержки спорта, организации проектов, направленных на развитие общества и спортивного менеджмента страны.

Сегодня компания может не только поддерживать спорт, но и заниматься основной своей деятельностью - букмекерством. Работать как со своими клиентами, так и внутри организации с целью создания и производства четких механизмов максимально честной и ответственной игры.

Отдельно отметим, что написанное выше касается, так или иначе, и многих других международных компаний, действующих, в том числе и на территории нашего государства. Впрочем, именно Parimatch 2 февраля текущего года стал первым в истории Украины лицензированным букмекером, получив соответствующее решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Это о многом говорит, ведь эта компания доказывает свою профессиональную пригодность и демонстрирует максимальную прозрачность в течение долгих лет.

Учитывая три вышеуказанные кейсы, можем резюмировать, что фундаментальным признаком успешного бизнеса (или отдельно взятого бизнес-проекта) является честное и надежное ведение работы. Только так, а не как иначе можно достичь в этой сфере большого успеха. Возможно, это не даст больших денег сразу, но точно сработает с течением времени. Потому большим мастерством является выстроить доверие к себе со стороны не просто людей, а массового количества людей. И только тогда, несмотря на все известные нам стереотипы, можно доказать, что честный бизнес равна успешный бизнес. А нечестный - успешный разве в начале. Дальше - пропасть.