Скачать
Понедельник, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
В Нафтогазе рассказали, как можно снизить цены на газ для украинцев
В Нафтогазе рассказали, как можно снизить цены на газ для украинцев
Во Львове сломавшееся из-за урагана дерево упало на парня и девушку - оба погибли на месте (фото)
Во Львове сломавшееся из-за урагана дерево упало на парня и девушку - оба погибли на месте (фото)
Россия готовится к суду с Украиной из-за Крыма - подробности
Россия готовится к суду с Украиной из-за Крыма - подробности
В двух областях Украины за сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19
В двух областях Украины за сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19

СМИ разгоняют слухи о продаже Monobank россиянам: появилась реакция украинского банка

СМИ разгоняют слухи о продаже Monobank россиянам: появилась реакция украинского банка
09:48 Сегодня Телеграф Facebook

Сделка по продаже украинского Monobank (Монобанк) российскому Альфа-банку может состояться в августе-сентябре. 

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Страна.

На эту информацию уже ответил один из создателей Монобанка Олег Гороховский. В комментариях он отметил, что "обиднее всего в этом бреде" низкая сумма оценки стоимости. При этом Гороховский прямо не отрицал вероятную продажу. 

Главная фишка Монобанка, которая заинтересовала Альфа-банк, по мнению издания, кредитный портфель физических лиц на 19 млрд гривен и обслуживание клиентов с применением современных технологий. 

По данным, именно Монобанк (работающий по лицензии Универсалбанка) готов потеснить Приват с первого места по количеству открытых физлицами счетов на 1 июня 2021 года. Цифры таковы:

  • Приватбанк - 22,7 млн счетов
  • Универсалбанк - 3,7 млн счетов.

Разрыв огромный, но Универсалбанк опережает следующего представителя банковской сферы более чем на миллион счетов. 

Точная сумма, которую хотят предложить за Монобанк не известна, но по оценкам экспертов издания она колеблется от 274,3 млн долларов США до 1 млрд в американской валюте. 

Собственником Монобанка является бывший министр экономики Сергей Тигипко. 

Создатель и крупнейший акционер Альфа-Банка - Михаил Фридман, российский миллиардер. Экс-нардеп Игорь Луценко пишет, что он попал в "кремлевский доклад" Минфина США как человек, близкий к российской власти. 

Ранее "Телеграф" писал, что Олег Гороховский объясняет успех Монобанка любовью клиентов. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 449

Все по теме:

Продажа, Альфа-банк, Monobank, Универсалбанк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гигантскую яхту официально богатейшего россиянина заметили у берегов элитного средиземноморского курорта (фото, видео)
02 Дорожный конфликт на Трухановом: велосипедисты и женщина-таксист не поделили дорогу (видео)
03 Российские рокеры с песней о Путине продолжают покорять украинцев: видео с выступления на "Файном місті"
04 "Дети огня" взяли на себя ответственность за поджоги в Турции: кто они такие (видео)
05 В Нафтогазе рассказали, как можно снизить цены на газ для украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Турции выросло число погибших от пожара, огонь почти добрался до ТЕС и аэропорта Бодрум (фото, видео)
В Турции выросло число погибших от пожара, огонь почти добрался до ТЕС и аэропорта Бодрум (фото, видео)
СМИ разгоняют слухи о продаже Monobank россиянам: появилась реакция украинского банка
СМИ разгоняют слухи о продаже Monobank россиянам: появилась реакция украинского банка
Два сценария &quot;Дельты&quot; в Украине: власти озвучили пессимистический прогноз
Два сценария "Дельты" в Украине: власти озвучили пессимистический прогноз
&quot;Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой
"Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь