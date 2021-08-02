СМИ разгоняют слухи о продаже Monobank россиянам: появилась реакция украинского банка

Сделка по продаже украинского Monobank (Монобанк) российскому Альфа-банку может состояться в августе-сентябре.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Страна.

На эту информацию уже ответил один из создателей Монобанка Олег Гороховский. В комментариях он отметил, что "обиднее всего в этом бреде" низкая сумма оценки стоимости. При этом Гороховский прямо не отрицал вероятную продажу.

Главная фишка Монобанка, которая заинтересовала Альфа-банк, по мнению издания, кредитный портфель физических лиц на 19 млрд гривен и обслуживание клиентов с применением современных технологий.

По данным, именно Монобанк (работающий по лицензии Универсалбанка) готов потеснить Приват с первого места по количеству открытых физлицами счетов на 1 июня 2021 года. Цифры таковы:

Приватбанк - 22,7 млн счетов

Универсалбанк - 3,7 млн счетов.

Разрыв огромный, но Универсалбанк опережает следующего представителя банковской сферы более чем на миллион счетов.

Точная сумма, которую хотят предложить за Монобанк не известна, но по оценкам экспертов издания она колеблется от 274,3 млн долларов США до 1 млрд в американской валюте.

Собственником Монобанка является бывший министр экономики Сергей Тигипко.

Создатель и крупнейший акционер Альфа-Банка - Михаил Фридман, российский миллиардер. Экс-нардеп Игорь Луценко пишет, что он попал в "кремлевский доклад" Минфина США как человек, близкий к российской власти.

Ранее "Телеграф" писал, что Олег Гороховский объясняет успех Монобанка любовью клиентов.