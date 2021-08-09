Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев

Микрофинансовые организации уверенно перехватывают звание главного раздражителя простых украинцев. Это их реклама лезет изо всех щелей не только в интернете, но и по старинке – в общественном транспорте и на уличных билбордах. Это они могут позвонить вам в 7 утра воскресенья, потребовав напомнить вашему другу о задолженности по кредиту. Теперь же эти людей выходят на новый уровень – звонят лично вам и требуют вернуть долг вас даже в том случае, если никаких кредитов вы не брали.

О похожем случае написало издание «Обозреватель». Герой материала, киевлянин Евгений, в июле начал получать десятки звонков с разных номеров, письма с требованием вернуть два кредита. Кредиторы – компании "Инстафинанс" и "Милоан" – были традиционно для таких случаев настойчивы и грозились написать на него заявление в полицию якобы из-за мошенничества. Ситуация была бы абсолютно типичной, если бы… Евгений не брал никаких кредитов ни от одних, ни у других. Более того – он вообще никогда в жизни не связывался с микрофинансовыми организациями.

Как же так вышло? Чтобы ответить на этот вопрос, киевлянин сам обратился в полицию с заявлением о вымогательстве, а также начал разбираться сам. Наиболее вероятный сценарий: МФО настолько обнаглели в своем желании сбить побольше денег, что начали оформлять кредиты на чужие документы. Благо, в наше время достать их – не проблема. Найти серию-номер паспорта и идентификационный код случайного гражданина можно на специальных телеграм-каналах – их туда «сливают» сотрудники банков. Дальше – дело техники. Достаточно лишь ввести эти данные в заявку на получение кредита на имя другого человека и дело в шляпе, ведь личное присутствие получателя при оформлении не требуется.

Таким образом Евгений, сам того не зная, оказался на «крючке» кредиторов. О том, на что способны микрофинансовые организации ради выбивания денег – можно найти тысячи роликов в YouTube. Но далеко не каждая МФО пойдет на такие меры - "Инстафинанс" и "Милоан" в данном случае отличились. Чем же особенны эти кредитные компании?

Первая интересна тем, что в ее орбиту входят Dinero и "Укрпозика", о которых наверняка слышали многие украинцы. Рекламируют эти конторы небезызвестные Андрей Данилко в образе Верки Сердючки и Виктор Павлик. Ко всему прочему, Dinero еще и «вешает» свои кредиты с сумасшедшей процентной ставкой – 12 285% годовых, в чем можно убедиться у них же на сайте. Как выяснили СМИ, "Инстафинанс" – компания, которой официально владеет житель Латвии, зарегистрирована в нежилом доме на улице Сурикова. На окнах – объявление о сдаче в аренду…

А вот компания «Милоан» совсем недавно прославилась тем, что подключила к своим мошенническим схемам приложение Дія. Еще весной мошенники взломали электронную почту ukr.net киевлянки Людмилы К., получив таким образом доступ к ее телефону с контактным номером. Следовательно, доступ к банковскому аккаунту также стал легкой добычей для аферистов. В дальнейшем они авторизовались в Дія с помощью скомпрометированного доступа к BankID и оформили банковскую карточку monobank. Как несложно догадаться, далее они взяли на нее кредит, который после обжалования был признан мошенническим и закрыт. Но аферисты не остановились и получили кредит в МФО «Милоан». Те средства выдали и через некоторое время атаковали Людмилу традиционными методами – с помощью коллекторов.

Людмила обратилась в компанию, которая выдала кредит, но в "Милоане" ответили, что деньги дали законно, мол - "у Общества отсутствуют достаточные основания считать, что кредитный договор с Обществом вместо хххх Людмила хххх был заключен другим лицом", и настаивали на погашении задолженности.

В результате незаконный кредит все же закрыли, но женщине пришлось пережить несколько крайне неприятных людей с постоянными угрозами коллекторов и стандартными отписками НБУ, Минцифры и Нацполиции, которые в этой ситуации считают себя практически бессильными. Хотя, справедливости ради, приложение Дія после данного инцидента отключила от системы все микрофинансовые организации. Стало быть, маленькая победа была одержана.

Есть надежда, что и киевлянин Евгений сможет добиться справедливости в борьбе против кредиторов. Но сама проблема от этого не исчезнет – подобные инциденты будут случаться ежедневно, пока на законодательном уровне не запретят выдавать кредиты без личного присутствия получателя. И пока вы читаете эти строки, возможно, сотрудники компаний «Инстафинанс» и «Милоан» оформляют очередной ложный займ.