Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт: подробности

Новости Украины:Мошенники переделывают новые SIM-карты и получают доступ к онлайн-банкам.

Мошенники звонят своим жертвам как представители оператора и просят назвать по три последних номера на которые и с которых звонили, а потом изготавливают новые сим-карты. С их помощью списывают деньги с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Жертвой таких мошенников стала жительница Тернополя. По ее словам, к ней позвонил неизвестный и назвался представителем оператора. Он сообщил, что на линии ведутся работы и возможны сбои.

Для того, чтобы не потерять сим-карту, попросил женщину продиктовать три последних номера на которые она звонила и три последние из которых получала звонки. Мужчина закончил разговор, а через некоторое время сим-карта была заблокирована.

Некоторое время женщина была убеждена, что неудобства возникли из-за ремонтных работ. Но через некоторое время пошла в сервисный центр мобильного оператора и выяснила, что карта заблокирована и на нее изготовили дубликат. Кроме этого, с ее банковской кредитной карты сняли почти 13 тыс. грн.

Женщина сообщила о происшествии в полицию. Мошенника сейчас разыскивают.

Напомним, в Киеве разоблачен "телефонный мошенник", который обманул женщину почти на 1 миллион гривен.