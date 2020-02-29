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Суббота, 29.02.2020
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Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт: подробности

Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт: подробности
12:35 Сегодня Телеграф tp.npu.gov.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины:Мошенники переделывают новые SIM-карты и получают доступ к онлайн-банкам.

Мошенники звонят своим жертвам как представители оператора и просят назвать по три последних номера на которые и с которых звонили, а потом изготавливают новые сим-карты. С их помощью списывают деньги с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Жертвой таких мошенников стала жительница Тернополя. По ее словам, к ней позвонил неизвестный и назвался представителем оператора. Он сообщил, что на линии ведутся работы и возможны сбои.

Для того, чтобы не потерять сим-карту, попросил женщину продиктовать три последних номера на которые она звонила и три последние из которых получала звонки. Мужчина закончил разговор, а через некоторое время сим-карта была заблокирована.

Некоторое время женщина была убеждена, что неудобства возникли из-за ремонтных работ. Но через некоторое время пошла в сервисный центр мобильного оператора и выяснила, что карта заблокирована и на нее изготовили дубликат. Кроме этого, с ее банковской кредитной карты сняли почти 13 тыс. грн.

Развели по крупному: В Киеве задержали двух мошенников за присвоение $ 83,5 тыс

Женщина сообщила о происшествии в полицию. Мошенника сейчас разыскивают.

Напомним, в Киеве разоблачен "телефонный мошенник", который обманул женщину почти на 1 миллион гривен.

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Тернополь, Полиция, Мошенничество, Сим-карта, SIM-карты.
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