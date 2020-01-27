Социальный инженер: В Киеве задержали мошенника, который обманул женщину на 1 млн

Новости Украины:Прокуратура Киева заявила о раскрытии и поимке "телефонного мошенника", который развел женщину на очень большую сумму.

В Киеве разоблачен "телефонный мошенник", который обманул женщину почти на 1 миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Правоохранители установили, что 23-летний молодой человек работал в паре с не установленной следствием женщиной, которая и позвонила потерпевшей.

Представившись ее дочерью, злоумышленница сообщила, что спровоцировала ДТП, в результате которого пострадал человек, а для избежания наказания необходимо передать крупную сумму денег мужчине, который уже ждет у подъезда.

За несколько минут потерпевшая передала 39 тыс. долларов и 100 евро 23-летнему мошеннику якобы на решение проблем, которые возникли у ее дочери.

Указанными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 972 тысячи гривен.

Действия мошенника квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 973 тыс. грн.