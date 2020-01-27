Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Резонансное дело: Аваков может лишиться должности
Резонансное дело: Аваков может лишиться должности
Скандал с "прослушкой" у Гончарука: в Раде заговорили о подследствиях
Скандал с "прослушкой" у Гончарука: в Раде заговорили о подследствиях
"Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
Шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 28 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 28 января

В Киеве в здание Минкульта пожар, идет эвакуация людей

Смотрите фото (3)
В Киеве в здание Минкульта пожар, идет эвакуация людей
11:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Утром 27 января из здания Министерства культуры эвакуируют сотрудников в связи с пожаром.

В понедельник утром в Киеве административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины произошел пожар и в настоящее время идет эвакуация людей.

"В помещении бывшего Министерства культуры (ул. Ивана Франко, 19) произошел пожар. Работают подразделения ГСЧС. Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - сообщается на странице Минкульта в соцсети Фесйбук в понедельник.

В ГУ Госслужбы Украины по ЧС рассказали, что в 10:14 понедельника по ул.Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания. От ГСЧС привлечено 30 человек личного состава и 10 единиц техники.

"Пока никаких подробностей нет. Действительно, произошёл пожар, на месте работают наши подразделения. Людей эвакуировали с третьего этажа. Предварительно, возгорание произошло в подвальном помещении", - рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Масштабный пожар в Киеве: горел двухэтажный магазин

Вместе с тем, в сообщении столичного главка ГСЧС на странице в соцсети Фейсбук отмечается, что пожар возник в подвале в помещении архива.

"Из-за сильного задымления проводится эвакуация людей. В ходе разведку спасены два человека с третьего этажа с помощью автолестницы. О 11:03 пожар площадью 30 м кв. локализован… Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, Пожар, Минкульт, ГСЧС, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
04 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
05 Оля Полякова в бикини показала пляжное фото с дочкой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве в здание Минкульта пожар, идет эвакуация людей
В Киеве в здание Минкульта пожар, идет эвакуация людей
В Австралии зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом
В Австралии коронавирусом заболела студентка
Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества
Ад на земле: Холокост - преступление против жизни
Грэмми-2020: названы лауреаты музыкального &quot;Оскара&quot;
Грэмми-2020: названы лауреаты музыкального "Оскара"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь