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Водители, аккуратней: В Киеве подвели итоги ДТП в области за выходные

Водители, аккуратней: В Киеве подвели итоги ДТП в области за выходные
09:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве за выходные попали в ДТП 20 водителей, 3 жертв происшествий.

В Киевской области за субботу и воскресенье произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли три человека. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"За субботу и воскресенье произошло 20 ДТП, в которых 6 пострадавших и 3 погибших", - сказал Жукович.

Напомним, в Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с участием автомобилей Киа и Renault, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали.

В Киеве городская электричка будет курсировать по "челночными" маршрутам

Как сообщалось ранее, во Львовской области, в селе Куликов, автомобиль смертельно травмировал пешехода.

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Киев, Украина, ДТП, Жертвы.
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