Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Итоги дня 26 января: "уханьский" коронавирус, Зеленский в Польше и смерть Коби Брайанта
Итоги дня 26 января: "уханьский" коронавирус, Зеленский в Польше и смерть Коби Брайанта
Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
"Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
Шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
27 января - приметы и обряды в Нинин день
27 января - приметы и обряды в Нинин день

В Киеве городская электричка будет курсировать по "челночными" маршрутам

В Киеве городская электричка будет курсировать по "челночными" маршрутам
09:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В понедельник, 27 января, изменения в работе киевской городской электрички будут продлены, электропоезда будут курсировать по "челночными" маршрутам.

В понедельник, 27 января, изменения в работе городской электрички будут продлены, электропоезда будут курсировать по "челночными" маршрутам, сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс".

Как отмечается, движение организуют на участках Дарница - Киев-Пассажирский – Борщаговка, Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

Движение автобусов №№ 59, 61 приостановят, движение трамваев №№ 4, 5 организуют до станции "Генерала Ватутина".

Количество автобусов №№ 21, 101, трамваев №№ 28, 35 увеличат.

Как сообщалось 24 января, в Киеве закрывают один из маршрутов городской электрички из-за капитального ремонта инфраструктуры.

В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту

Ранее дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры "Киевпастранса" поделилась проекциями вида станций скоростного трамвая после ремонта в столице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Электричка, Киевпастранс, Электропоезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
04 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
05 Оля Полякова в бикини показала пляжное фото с дочкой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Слуге народа&quot; рассказали о планах по сносу &quot;хрущевок&quot;
В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
В Австралии зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом
В Австралии коронавирусом заболела студентка
Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества
Ад на земле: Холокост - преступление против жизни
Грэмми-2020: названы лауреаты музыкального &quot;Оскара&quot;
Грэмми-2020: названы лауреаты музыкального "Оскара"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь