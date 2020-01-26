Новости Украины:В столице ограничат движение на Южном мосту в направлении Левого берега.

В понедельник, 27 января, в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в направлении Левого берега.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».

«На Южном мосту продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения. На этот раз - непосредственно на мосту. Так, 27 января специалисты УК «Киевавтодор» проведут текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Левого берега», - говорится в сообщении.

Работы продлятся с 9:00 до 15:00, когда основной поток транспорта движется в обратном направлении.

Во время работ движение частично ограничат.