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Развели по крупному: В Киеве задержали двух мошенников за присвоение $ 83,5 тыс

Развели по крупному: В Киеве задержали двух мошенников за присвоение $ 83,5 тыс
15:39 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: twitter.com

Новости Украины:

Перед судом предстанут мошенники, которые подстрекали руководителя госпредприятия к даче взятки в сумме 83,5 тысячи долларов. 

Как сообщила прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" 

Правоохранители сообщают о завершении досудебного расследования в отношении двух аферистов, которые склоняли исполняющего обязанности гендиректора государственного предприятия, подчиненного Министерству аграрной политики и продовольствия дать взятку $ 83,5 тысячи за сохранение своего поста.

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Неправомерную выгоду подозреваемые получали несколькими частями. Задержали их в феврале 2019 года во время получения последнего транша в сумме 9 тыс. долларов США.

Следователи выяснили, что полученные средства подозреваемые не передавали должностным лицам Министерства аграрной политики и продовольствия, а распоряжались ими по своему усмотрению.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении двух лиц по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

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Прямая речь Максимец: "Аферисты ссылались на знакомство с должностными лицами Минагрополитики и якобы для них требовали эти средства. Именно поэтому, в начале расследованием занимались ГБР и ГПУ. Однако, как оказалось, связей в министерстве подозреваемые не имели и деньги никому не передавали, поэтому их действия квалифицированы как мошенничество и подстрекательство к даче взятки".

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Киев, Украина, Мошенничество, Взятки.
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