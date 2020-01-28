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В Словакию пути нет: Транспортники начали блокировать пункты пропуска

В Словакию пути нет: Транспортники начали блокировать пункты пропуска
14:44 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:Сегодня утром автоперевозчики (UNAS) начали блокировать не менее 14 пограничных переходов.

Автоперевозчики из Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) начали во вторник утром блокирование нескольких пограничных переходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Транспортники блокируют 14 пограничных переходов с Польшей, Чехией, Венгрией и Украиной. Они не пропускают грузовики, которые хотят въехать в Словакию и из нее уехать. Они утверждают, что акция протеста не распространяется на легковые автомобили и проезд спасательных машин. 

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Автоперевозчики возобновили акции протеста, которые были приостановлены 13 января после обращения премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини.

Переговоры были прерваны в понедельник днем, и транспортники решили возобновить блокаду.

Представители словацких министерств финансов и транспорта не согласились с требованиями снизить дорожные налоги и увеличить скидки на проезд по дорогам и автомагистралям в зависимости от пробега грузовиков и преодоленного расстояния.

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По мнению транспортников Словакии, дорожный налог, который платят предприниматели за проезд грузовиков по всей стране, является вторым по величине в ЕС.

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Украина, Словакия, Петер Пеллегрини, Автоперевозка.
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