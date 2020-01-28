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Из-за гриппа и ОРВИ в Киеве на карантин закрыли школу

Из-за гриппа и ОРВИ в Киеве на карантин закрыли школу
14:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В КГГА сообщили, что из-за гриппа и ОРВИ пришлось закрыть одну школу, еще 13 классов в 8 школах находятся на карантине.

В Киеве из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ на сегодняшний день закрыта одна школа полностью, и находятся на карантине 13 классов еще в 8 школах.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга по эпидемиологической ситуации в столице.

"По информации Департамента образования, в Киеве на сегодняшний день образовательный процесс приостановлен в одной школе полностью и в 8 школах частично", - отметил он.

Так, по его информации, закрыта полностью школа в Святошинском районе, а также 13 классов в 8 школах в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Печерском районах.

В Черкассах школы закрыли на карантин

Поворозник отметил, что решение о прекращении обучения в школе или отдельном классе принимается так же, как это происходило в прошлом году, - директорами учебных заведений совместно с родительскими комитетами.

Поворозник отметил, что в структуре заболеваемости по данным за прошлую неделю дети составляют 61,7%, а на предыдущей неделе - 58,3%. "Среди школьников заболеваемость выросла на 35,6%: 2869 случаев, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей и 26,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сообщил он.

В целом за неделю в городе зарегистрировано почти 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ, что на 19% больше по сравнению с предыдущей неделей.

В то же время Поворозник отметил, что в целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер.

Напомним, школы восьми украинских областей закрыли на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

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Киев, Школа, КГГА, Карантин, ОРВИ, Учебный процесс.
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