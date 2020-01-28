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В Черкассах школы закрыли на карантин

В Черкассах школы закрыли на карантин
12:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Все школы Черкасс с 29 января по 9 февраля закрываются на карантин, соответствующее решение приняли городские власти.

В Черкассах все школы закрыли на карантин с 29 января по 9 февраля - соответствующее решение принял горисполком.

По словам директора департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского горсовета Олега Стадника, карантин объявили, поскольку в областном центре наблюдается быстрый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Относительно дошкольного образования, директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов сообщил: поскольку оно не является обязательным, то родители сами решают, отводить ли ребенка в детсад.

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Напомним, школы в восьми украинских областях закрыли на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций.

В Бердянске (Запорожская обл.) до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады, а также из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлена работа десятков детских учреждений Запорожья и региона.

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Черкассы, Грипп, Карантин, ОРВИ.
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