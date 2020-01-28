В Черкассах школы закрыли на карантин

Новости Украины:Все школы Черкасс с 29 января по 9 февраля закрываются на карантин, соответствующее решение приняли городские власти.

В Черкассах все школы закрыли на карантин с 29 января по 9 февраля - соответствующее решение принял горисполком.

По словам директора департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского горсовета Олега Стадника, карантин объявили, поскольку в областном центре наблюдается быстрый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Относительно дошкольного образования, директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов сообщил: поскольку оно не является обязательным, то родители сами решают, отводить ли ребенка в детсад.

Напомним, школы в восьми украинских областях закрыли на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций.

В Бердянске (Запорожская обл.) до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады, а также из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлена работа десятков детских учреждений Запорожья и региона.